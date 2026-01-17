Сегодня 17 января 2026
Ветеран Qualcomm перешёл в Intel, чтобы разрабатывать серверные GPU

Попытки Intel разрабатывать высокопроизводительные графические процессоры тянутся уже несколько десятилетий, ради достижения таких целей компания то и дело привлекает специалистов с опытом работы у конкурентов. Свежим кадровым приобретением в этой сфере стал переход в Intel ветерана Qualcomm, который на прежнем месте руководил разработкой GPU.

Источник изображения: LinkedIn

Речь идёт об Эрике Демерсе (Eric Demers), как поясняет издание CRN. Он около 14 лет проработал в Qualcomm, в последнее время он занимал в компании пост старшего вице-президента по разработкам. Со следующей недели Эрик Демерс займёт аналогичную должность в Intel, где также будет руководить разработкой GPU с уклоном на применение в сегменте искусственного интеллекта. По словам аналитиков Moor Insights and Strategy, Демерс является не только опытным руководителем, но и компетентным разработчиком архитектур GPU. Ему вполне по силам разработать графический процессор с нуля, как подчёркивают эксперты.

В Qualcomm Демерс курировал разработку графических ядер семейства Adreno, которые применялись в мобильных устройствах и ПК, а также в сегменте Интернета вещей, устройствах дополненной и виртуальной реальности и автомобильной электронике. Поскольку семейство процессоров Snapdragon X2 предназначалось для использования в ПК, опыт их разработки должен помочь Демерсу на новом рабочем месте. До перехода в Qualcomm в 2012 году Эрик Демерс успел поработать техническим директором подразделения AMD, которое отвечало за разработку графических решений. Демерс успел поработать в ATI, прежде чем её поглотила в 2006 году компания AMD, а ранее он трудился в Silicon Graphics.

Intel в последние годы не только теряет руководителей и занимается постоянной реструктуризацией, но и не может нащупать почву для развития линейки своих ИИ-ускорителей. Поглощая профильные стартапы, она не может добиться внятного успеха на этом рынке, где доминирует Nvidia. Органическое же развитие в сфере серверных GPU потребует нескольких лет, но приглашение профессионалов в сфере их разработки подчёркивает, что Intel готова двигаться этим путём.

Теги: qualcomm, intel, gpu, разработка чипа, кадровые перестановки
