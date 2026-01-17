Илон Маск попытается взыскать с OpenAI и Microsoft до $134 млрд за смену бизнес-модели

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) требует, чтобы OpenAI и Microsoft выплатили ему от $79 млрд до $134 млрд. Столь внушительную сумму бизнесмен хочет получить в качестве компенсации по иску, в котором Маск заявил, что ИИ-разработчик обманул его, отказавшись от своих некоммерческих принципов и заключив партнёрское соглашение с софтверным гигантом.

Юристы Маска подробно изложили требование о компенсации в исковом заявлении, которое в конце этой недели было подано в суд. Это произошло после того, как федеральный судья отклонил просьбу Microsoft и OpenAI, пытавшихся избежать суда присяжных, назначенного на конец апреля в Окленде (штат Калифорния). По оценке финансового эксперта, Маск имеет право на часть суммы, в которую в настоящее время оценивается OpenAI, — то есть от $500 млрд. Это связано с тем, что бизнесмена, как утверждается, обманом лишили $38 млн инвестиций на начальном этапе существования компании, которые он вложил при основании стартапа в 2015 году.

«Подобно тому, как ранний инвестор в стартап может получить прибыль, на много порядков превышающую его первоначальные вложения, неправомерная выгода, которую получили OpenAI и Microsoft и которую господин Маск теперь в праве вернуть, значительно превышает его первоначальный вклад», — говорится в заявлении адвоката Стивена Моло (Steven Molo).

Напомним, Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, а через несколько лет создал собственную компанию xAI, работающую в сфере искусственного интеллекта. С 2024 года Маск ведёт судебную тяжбу с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) из-за планов по изменению бизнес-модели компании в сторону коммерческого предприятия. OpenAI и Microsoft отвергают обвинения миллиардера.

«Иск господина Маска по-прежнему не обоснован и является частью его модели постоянного преследования. Мы с нетерпением ждём возможности доказать это в суде. Этот новый несерьёзный иск направлен исключительно на продолжение кампании по преследованию», — прокомментировали новый иск Маска в OpenAI. Официальные представители Microsoft отказались от комментариев по данному вопросу.