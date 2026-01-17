Сегодня 17 января 2026
Китай ударил по Nvidia: производство H200 поставили на паузу из-за таможенного запрета

После объявления во вторник на этой неделе китайской таможней об отказе принимать заявки на таможенное оформление ускорителей Nvidia H200, поставщики приостановили производство ключевых компонентов для этих чипов, таких как печатные платы, сообщил ресурс Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По словам источников, объявление таможни стало полной неожиданностью для Nvidia, которая после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в прошлом месяце заявил, что разрешит поставки H200 в Китай, начала наращивать их производство. По данным собеседников издания, Nvidia ожидала более 1 млн заказов от китайских клиентов, поэтому её поставщики перешли на круглосуточный режим работы, планируя начать основные поставки уже в марте. Сообщается, что на этой неделе в Гонконг прибыли первые партии чипов H200 из имеющихся запасов на складах.

Как сообщил Чу Вэй-Чя (Chu Wei-Chia), аналитик SemiAnalysis, печатные платы специально разработаны для чипов H200 и не могут использоваться для других продуктов. Поэтому поставщики прекратили их производство, чтобы избежать списания запасов и сопутствующих убытков.

Из-за того, что ИИ-рынок и полупроводниковую промышленность в Китае регулируют несколько ведомств, в этом секторе сохраняется неопределённая ситуация. «Существуют противоречивые мнения между Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC), Министерством промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) и Управлением по киберпространству Китая (CAC) относительно того, какую роль должна играть Nvidia, что приводит к путанице в политике», — сообщил Джордж Чен (George Chen), партнёр и сопредседатель цифровой практики в The Asia Group.

По словам источников, среди обсуждаемых регуляторами вариантов ограничений на покупку H200 — возможное введение режима лицензирования, в рамках которого подавать заявки смогут только компании, нуждающиеся в обучении сложных ИИ-моделей, а также обязательное соотношение при закупках отечественных и импортных чипов.

Один из поставщиков ИИ-серверов сообщил, что многие местные компании отменили заказы на H200 и перешли на более производительные B200 и B300. Их экспорт в Китай запрещён Вашингтоном, но для чёрного рынка это не играет никакой роли.

Источник:

nvidia h20, nvidia, чипы, китай
