В Италии запустили расследование агрессивной монетизации мобильных игр Activision Blizzard

Управление по защите конкуренции и рынка (AGCM) Италии инициировало проведение двух расследований в отношении принадлежащей Microsoft компании Activision Blizzard, которые сфокусированы на мобильных играх Diablo Immortal и Call of Duty: Mobile. Регулятор посчитал, что эти бесплатные игры используют «вводящие в заблуждение и агрессивные практики» для стимулирования внутриигровых покупок.

В заявлении ведомства сказано, что в упомянутых играх используется «обманчивый дизайн пользовательского интерфейса», призванный поощрять более длительные и частые игровые сессии, одновременно забрасывая пользователей напоминаниями и возможностями потратить в игре реальные деньги. Пользователи поучают уведомления о покупке предметов с ограниченным сроком доступности и призывы не упустить награды посредством внутриигровых сообщений и Push-уведомлений, которые поступают как во время игры, так и вне её. Ведомство выразило обеспокоенность по поводу виртуальной валюты и наборов внутриигровой валюты, которые могут затруднять понимание реальной стоимости покупок.

Настройки родительского контроля в играх также оказались под пристальным вниманием регулятора. По мнению AGCM, их значения по умолчанию дают слишком широкие разрешения, в том числе на совершение внутриигровых покупок и неограниченное время игры. Регулятор ищет возможные нарушения договорных прав потребителей и практики, которые могут подталкивать пользователей к неосознанному отказу от этих прав, например от действующего в ЕС права на отказ от покупки в течение 14 дней с момента приобретения товара.

Бесплатные игры давно полагаются на внутриигровые покупки в плане монетизации. В отличие от платных игр, таких как Diablo IV, в бесплатных проектах граница между естественным прогрессом и вариантом «заплати, чтобы выиграть» может размываться. Чтобы понять, насколько значительными могут быть расходы в таких играх, можно вспомнить игрока, который, по данным источника, потратил $100 тыс. в Diablo Immortal.