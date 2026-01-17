Сегодня 18 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Micron запустила строительство мегафабри...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Micron запустила строительство мегафабрики памяти в Нью-Йорке за $100 млрд — проекта ждали с 2022 года

«Делать Америку снова великой» с точки зрения организации новых высокотехнологичных производств на территории страны пыталась и администрация президента Байдена, но пожинать плоды её усилий пришлось политическому преемнику. На этой неделе Micron заложила фундамент фабрики по производству памяти в штате Нью-Йорк, хотя соответствующие намерения были объявлены впервые ещё в 2022 году.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Как поясняет The Register, в окрестностях выбранного для строительства предприятия места исторически обитали и размножались летучие мыши, а потому защитники природы настояли на том, чтобы для них были воссозданы приемлемые условия для существования даже после появления крупного предприятия по выпуску микросхем памяти на этой площадке. На площади около 500 га компании Micron Technology и её подрядчикам пришлось создать убежища для летучих мышей, где они смогли бы укрываться и обзаводиться потомством. Ещё более 250 га будет отведено для безопасной жизнедеятельности некоторых видов пернатых: травяного короткоклювого крапивника, болотной совы и американского луня.

Вложить в развитие самого производственного комплекса в штате Нью-Йорк компания Micron намеревается около $100 млрд на протяжении 20 лет, рассчитывая за этот период построить здесь четыре крупных предприятия по выпуску микросхем памяти. Первые два предприятия будут введены в строй не ранее 2030 года, поэтому в обозримой перспективе Micron будет бороться с дефицитом памяти без опоры на возможности данного комплекса. Строительство оставшихся двух предприятий Micron рассчитывает завершить лишь к 2041 году. По планам компании, появление данного комплекса позволит увеличить объёмы производимой на территории США памяти в двенадцать раз за ближайшие два десятилетия. Местные фабрики обеспечат работой 9000 сотрудников, которые будут работать в три смены. С учётом смежных отраслей, за двадцать лет будет создано ещё 40 000 рабочих мест.

Ради получения возможности строить свои предприятия в выбранном месте Micron пришлось также воссоздавать водно-болотные угодья вместо тех, что придётся устранить для строительства. По площади компенсирующие угодья превзойдут исходные почти в пять раз, а по способности улавливать парниковые газы они окажутся в три раза эффективнее. Закладка фундамента первого предприятия в штате Нью-Йорк была запланирована компанией Micron на 2024 год, но реализация компенсирующих экологических мероприятий вызвала серьёзную задержку с началом строительства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung нарастит производство памяти всего на 5 % в 2026 году
Акции Micron взлетели на 8 % — ИИ требует всё больше памяти
«Это печальная ситуация»: Micron попыталась оправдаться за закрытие Crucial
Бывший глава разработки Tesla Optimus теперь будет строить роботов в Boston Dynamics
Китай ударил по Nvidia: производство H200 поставили на паузу из-за таможенного запрета
Бигтехи повадились поглощать ИИ-стартапы, просто нанимая всех их сотрудников — FTC начала проверку
Теги: micron, micron technology, производство микросхем, сша, нью-йорк
micron, micron technology, производство микросхем, сша, нью-йорк
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.