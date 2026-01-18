Valve разрешила разработчикам в Steam не раскрывать использование ИИ, но только если игроки его не увидят

Компания Valve внесла важные уточнения в политику публикации игр в Steam, касающуюся использования искусственного интеллекта (ИИ) в разработке. Ранее платформа требовала от разработчиков обязательно раскрывать применение ИИ, если он использовался для создания изображений, текстур, 3D-моделей или генерации контента в режиме реального времени.

Теперь, как сообщает TechPowerUp со ссылкой на пост в LinkedIn Саймона Карлесса (Simon Carless) из аналитической компании GameDiscoverCo, система декларирования была обновлена, чтобы внести ясность и разграничить инструменты. Основной причиной изменений стала растущая популярность вспомогательных ИИ-утилит для написания кода, которые повышают эффективность работы программистов, но не генерируют контент напрямую.

В обновленной форме для разработчиков указано, что инструменты повышения эффективности разработки кода больше не требуют специальной маркировки. Внимание теперь сфокусировано исключительно на том сгенерированном материале, который непосредственно видит или слышит игрок: графике, звуке, тексте, локализации и других внутриигровых активах, а также маркетинговых материалах на странице магазина.

При этом Valve сохранила строгие требования к генерации контента в режиме реального времени, подчёркивая риски, связанные с безопасностью и авторским правом. Авторы игр по-прежнему несут полную ответственность за любой ИИ-контент в своих проектах, и соответствующие предупреждения для пользователей всё так же будут отображаться на странице игры в Steam.