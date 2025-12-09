Глава Valve Гейб Ньюэлл выпустит свой первый нейроимплант до конца года — геймеров пока чипировать не будут

Компания Valve известна каждому геймеру в мире благодаря игровой платформе Steam и таким мегапопулярным играм как Half-Life, DOTA 2 и Counter-Strike. Оказывается, соучредитель и генеральный директор компании Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) давно размышлял над возможностью связать человеческий мозг с компьютером. Он основал стартап по разработке интерфейсов «мозг-компьютер» Starfish Neuroscience, который до конца этого года планирует выпустить свой первый мозговой имплант.

История Starfish Neuroscience началась более десяти лет назад, когда штатные психологи Valve изучали биологическую реакцию людей на видеоигры. Компания рассматривала возможность использования мониторов, крепящихся на мочки ушей, для своей первой гарнитуры виртуальной реальности. В 2019 году Valve провела публичное исследование идеи интерфейсов «мозг-компьютер» для игр на GDC в 2019 году, а через некоторое время был зарегистрирован новый стартап.

Первая запись в блоге Starfish ясно даёт понять, что речь пока не идёт о полноценном импланте. Этот специализированный «электрофизиологический» чип, предназначенный для регистрации активности мозга и его стимуляции при терапии. Однако Starfish также ещё не разработала систему для его питания или компоненты для имплантирования в человеческий мозг.

«Мы ожидаем, что наши первые чипы появятся в конце 2025 года, и мы заинтересованы в поиске коллег, для которых такой чип откроет новые и захватывающие возможности», — пишет нейроинженер Starfish Нейт Сермак (Nate Cermak). По его словам, Starfish находится в поиске партнёров для обеспечения чипа беспроводной энергией и для его имплантации в мозг.

Цель Starfish — создание импланта меньшего размера и менее инвазивного, чем у конкурентов, который сможет «обеспечивать одновременный доступ к нескольким областям мозга». Starfish заявляет, что разработанный имплант использует всего 1,1 милливатт во время «обычной записи» и может получать энергию при помощи беспроводной технологии.

Текущие характеристики чипа:

Потребляемая мощность 1,1 мВт в режиме обычной записи

Размер: 2 x 4 мм

Поддержка как регистрации (пиков и LFP), так и стимуляции (двухфазных импульсов).

32 электродных площадки, 16 каналов одновременной регистрации с частотой 18,75 кГц.

1 источник тока для стимуляции произвольных пар электродов.

Встроенный мониторинг импеданса и измерение переходных процессов напряжения стимуляции.

Цифровая встроенная обработка данных

Низкие требования к пропускной способности.

Производится по 55-нм техпроцессу TSMC.

Для сравнения, чип N1 от Neuralink имеет 1024 электрода, расположенных на 64 нитях, имплантированных в мозг. Он потреблял около 6 милливатт по состоянию на 2019 год, аккумулятор периодически требует беспроводной зарядки. Полный имплант имеет ширину около 23 мм и толщину 8 мм. В сентябре этого года Илон Маск (Elon Musk) заявил, что его компания на данный момент установила такие импланты 12 пациентам.

Исследователи Starfish считают, что для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, может быть важно подключаться к нескольким областям мозга одновременно, а не только к одной. «Появляется всё больше доказательств того, что ряд неврологических расстройств связан с дисфункцией на уровне нейронных цепей, при которой взаимодействие между областями мозга может быть нарушено», — пишет Сермак.

Помимо нескольких одновременных мозговых имплантатов, на обновлённом сайте компании сообщается, что она работает над «устройством точной гипертермии» для уничтожения опухолей направленным теплом, а также над роботизированной системой транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с функцией считывания сигналов мозга для лечения неврологических заболеваний, таких как биполярное расстройство и депрессия.

Читатели, которым стало интересно, как всё вышеописанное может быть применено в компьютерных играх, могут ознакомиться на YouTube с докладом Valve с GDC 2019 об интерфейсах «мозг-компьютер».