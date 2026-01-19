Сегодня 19 января 2026
Сооснователь Thinking Machines Lab покинул стартап из-за скандала с личными взаимоотношениями

Возвращение технического директора Thinking Machines Lab Баррета Зофа (Barret Zoph) в OpenAI, о котором было объявлено на прошлой неделе, стало неожиданностью даже на фоне кадровой миграции, которая сейчас характерна для отрасли ИИ. По некоторым данным, причиной его конфликта с Мирой Мурати (Mira Murati) стали личные взаимоотношения с другой сотрудницей, а не профессиональные разногласия.

Источник изображения: LinkedIn

По крайней мере, такой версии событий придерживается издание Wired, не готовое назвать имени новой героини этой истории. Известно, что противоречия на этом фоне между главой стартапа Мирой Мурати и её техническим директором Барретом Зофом возникли прошлым летом, она обвиняла его в серьёзном нарушении корпоративной этики. Сотрудница Thinking Machines Lab, взаимодействовавшая на личном уровне с Зофом, работала на руководящем посту в другом отделе стартапа, она покинула штат компании к настоящему времени.

Вызвав Зофа на разговор по поводу этих отношений, Мурати столкнулась с конфронтацией, которая усиливалась в течение нескольких месяцев, а сам Зоф в этот период начал вести переговоры с конкурентами с целью найти себе другое место работы. Примечательно, что до возвращения в OpenAI он вёл переговоры с профильным подразделением Meta Platforms, которое успело прославиться привлечением квалифицированных кадров из других компаний в сфере ИИ. В любом случае, предложение OpenAI оказалось для Зофа чем-то привлекательнее. Тем более, что он там уже работал до того, как присоединиться к Мире Мурати при создании стартапа Thinking Machines Lab.

Генеральный директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо (Fidji Simo) заявила, что переговоры с Зофом велись на протяжении нескольких недель, а озабоченностей по поводу его возможного неэтичного поведения на прошлом месте текущий работодатель не разделяет. Впрочем, история с Зофом не поясняет причин, по которым из стартапа Мурати ушёл ещё один из основателей Люк Метц (Luke Metz), а также как минимум три специалиста по исследованиям. До сих пор считалось, что в компании имеются противоречия по поводу дальнейшего пути стратегического развития.

Теги: thinking machines lab, openai, ии, отставка
