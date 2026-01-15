Трое выходцев из OpenAI вернулись в компанию, покинув ИИ-стартап Миры Мурати

Скандал с несостоявшейся отставкой генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) вдохновил голливудских сценаристов на экранизацию соответствующей истории, но для отрасли куда важнее то, что он вызвал отток многих из сооснователей стартапа. При этом некоторые из них в штат OpenAI всё же возвращаются, попытав удачи у конкурентов.

Как напоминает TechCrunch, ранее выступавшая в роли технического директора OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) в период «смуты» успела побыть главой компании, но в 2024 году покинула её и основала стартап Thinking Machines Lab, попутно переманив нескольких соратников с прежнего места работы. Теперь стало известно, что двое из сооснователей Thinking Machines Lab решили уйти из стартапа ради возвращения в штат OpenAI.

Технический директор Thinking Machines Lab Баррет Зоф (Barret Zoph) покинул стартап, как сообщила со страниц X сама Мира Мурати. Соответствующую должность в её стартапе займёт Сумит Чинтала (Soumith Chintala). О прочих кадровых потерях стартапа Миры Мурати стало известно уже из других источников. Операционный директор OpenAI по приложениям Фиджи Симо (Fidji Simo) почти через час после заявлений Мурати сообщил, что рад приветствовать в штате OpenAI не только Баррета Зофа, но и Люка Метца (Luke Metz), а также Сэма Шёнхольца (Sam Schoenholz). Переговоры по их возвращению в OpenAI, по словам Симо, продолжались последние несколько недель.

Помимо опыта работы в OpenAI в должности вице-президента по исследованиям, Зоф был замечен в штате Google, где тоже занимался исследованиями. Метц и Зоф были ближайшими соратниками Миры Мурати, основавшей стартап Thinking Machines Lab после ухода из OpenAI. По состоянию на июль прошлого года, капитализация её стартапа оценивалась в $12 млрд. По некоторым данным, отношения между Мурати и Зофом в профессиональном плане дали трещину, после чего тот и решил вернуться в OpenAI. Уход двух из трёх сооснователей из Thinking Machines Lab может быть тревожным сигналом, но в период бума ИИ кадровая миграция как таковая мало кого удивляет.