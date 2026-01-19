В Xbox Cloud Gaming может скоро появиться бесплатный доступ — но с рекламой

Microsoft, похоже, планирует в этом году внедрить в свой облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming новый режим доступа, который будет поддерживаться за счёт показа рекламы. По крайней мере, на днях пользователи сервиса Xbox Cloud Gaming неожиданно столкнулись при запуске игр с сообщением во всплывающем окне, что сессия будет сопровождаться рекламой.

Это уведомление спровоцировало волну слухов о том, что Microsoft внедрит рекламные объявления во все уровни своего облачного сервиса. Как уточняет издание Windows Central, компания действительно изучала такую возможность, и предназначена она будет для пользователей, которые приобрели цифровые версии игр, но не имеют активной подписки Xbox Game Pass.

Ранее для доступа к играм через облако требовался хотя бы один уровень платной подписки, однако новая система позволит запускать игры условно бесплатно, «оплачивая» время просмотром рекламы. Предположительно, бесплатный сеанс будет длиться один час, но пока это официально не подтверждено.

Развитие Xbox Cloud Gaming происходит на фоне сложной ситуации в игровой индустрии. Рост цен на ключевые комплектующие, такие как DRAM и SSD, отчасти вызванный ажиотажным спросом на чипы искусственного интеллекта, ведёт к удорожанию игрового оборудования. Это делает облачные сервисы привлекательной альтернативой для пользователей, не желающих или не имеющих возможности инвестировать в игровое железо. При этом, как отмечает автор материала Джез Корден (Jez Corden), сами облачные платформы также несут эти издержки, поскольку используют аналогичное оборудование в своих дата-центрах.

Однако Microsoft может частично компенсировать эти расходы за счёт гибкого использования вычислительных мощностей, так как в периоды низкой нагрузки серверы Xbox Cloud Gaming, размещённые в инфраструктуре Azure, могут переключаться на другие задачи, включая ИИ-вычисления и корпоративные процессы. Введение рекламной модели использования услуг позволит поддерживать стабильную загрузку серверов и избежать простоя оборудования.

Популярность сервиса растёт, причём особый спрос наблюдается в странах, где из-за высоких пошлин и налогов покупка игровых консолей становится невыгодной. Развивая это направление, в конце прошлого года Microsoft открыла доступ к Xbox Cloud Gaming в Индии, а сейчас рассматривает перспективы выхода на рынки Азии и Африки.