Евросоюз с новыми силами возьмётся за исключение китайского оборудования из критически важной инфраструктуры

Американские власти ещё несколько лет назад принялись вытеснять оборудование китайских Huawei и ZTE из национальных сетей связи, страны-союзники они призывали проявить солидарность в этой сфере, но в Европе этот процесс носил добровольный характер, а потому не привёл к единодушному отказу от китайского оборудования. Теперь соответствующие требования могут быть закреплены законодательно.

По крайней мере, как сообщает Financial Times, европейские законодатели уже завтра начнут рассматривать законопроект в области информационной безопасности, по условиям которого страны Евросоюза обязаны будут исключить из своей критически важной инфраструктуры оборудование китайского происхождения. Речь идёт не только о телекоммуникационном оборудовании Huawei и ZTE, но и солнечных панелях, а также специализированных комплексах для информационной безопасности. Если учесть, что на рынке Европы более 90 % реализуемых солнечных панелей поставляются из Китая, то с поиском альтернатив могут возникнуть серьёзные проблемы.

Тем более, что враждебные действия США в отношении Гренландии настраивают европейских политиков и на отказ от сотрудничества с американскими компаниями. В отношении телекоммуникационной сферы, однако, ситуация в Европе более благополучна, поскольку в соответствующем сегменте рынка продолжают работать шведская Ericsson и финская Nokia. В любом случае, ряд стран Евросоюза по экономическим соображениям до сих пор активно сотрудничает с той же Huawei. В Испании, например, в прошлом году был подписан контракт с этим китайским поставщиком на обеспечение местной инфраструктуры оборудованием для записи и хранения телефонных переговоров, которые могут понадобиться спецслужбам и судебным органам.

В этом смысле европейский рынок до сих пор был фрагментирован и неоднороден, а без серьёзной унификации добиться контролируемого результата в сфере обеспечения информационной безопасности невозможно, как считают авторы законопроекта. Еврокомиссия также ведёт расследования в отношении производителей железнодорожных локомотивов и ветряных электрогенераторов на предмет чрезмерной зависимости от китайских поставщиков. Сроки вытеснения китайского оборудования из критической инфраструктуры Евросоюза будут выбираться с учётом экономических факторов, но все подобные мероприятия в случае реализации неизбежно скажутся на повышении стоимости услуг для европейских потребителей.