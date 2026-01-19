Роскомнадзор разогнал блокировки на 59 % в прошлом году — под запрет попали 1,3 млн материалов

В прошлом году по требованию Роскомнадзора (РКН) было удалено на 59 % больше запрещённых материалов, чем годом ранее. В 2024 году был ограничен доступ к 810 500 материалам, тогда как в 2025 году этот показатель вырос до 1,289 млн материалов. Регулятор анализировал контент на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные представителя РКН.

В настоящее время РКН использует три системы для отслеживания контента, нарушающего действующее в стране законодательство. В работающей с 2021 года платформе «Мир» используется система краулинга, т.е. сбора, извлечения информации и дальнейшего анализа текста, «Окулус» задействован для оценки изображений и видео с последующей идентификацией, а «Вепрь» дополняет возможности двух систем прогнозной аналитикой. По мнению генерального директора разработчика решений по интеллектуальному сбору и анализу данных «Социальная лаборатория» Наталии Тылевич, использование всех трёх систем позволяет увеличить мощности выявления противоправного контента в десятки раз.

Эксперты отмечают, что государственные органы расширили перечни признаков противоправного контента, что также способствовало росту блокировок материалов такой направленности. В это же время платформы существенно усовершенствовали автоматические системы мониторинга и активнее реагируют на обращения граждан и профильных организаций. Об этом рассказала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде. Она отметила рост объёма пользовательского контента, в том числе в формате коротких видео и анонимных каналов, где риски для детей традиционно выше.

Она уверена, что это ведёт к увеличению абсолютных показателей блокировок. Ещё было сказано, что за последние два года власти уточнили правоприменение норм о защите несовершеннолетних, и многие материалы, ранее находящиеся в «серой зоне», стали однозначно квалифицироваться как запрещённые для распространения среди детей. При этом авторы противоправного контента стали чаще намеренно использовать подростковую аудиторию.