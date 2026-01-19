Сегодня 19 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Роскомнадзор разогнал блокировки на 59 %...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор разогнал блокировки на 59 % в прошлом году — под запрет попали 1,3 млн материалов

В прошлом году по требованию Роскомнадзора (РКН) было удалено на 59 % больше запрещённых материалов, чем годом ранее. В 2024 году был ограничен доступ к 810 500 материалам, тогда как в 2025 году этот показатель вырос до 1,289 млн материалов. Регулятор анализировал контент на площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Ответы Mail.ru», Rutube, TikTok, Likee и Telegram. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные представителя РКН.

Источник изображения: Источник изображения: Julie Ricard / Unsplash

Источник изображения: Источник изображения: Julie Ricard / Unsplash

В настоящее время РКН использует три системы для отслеживания контента, нарушающего действующее в стране законодательство. В работающей с 2021 года платформе «Мир» используется система краулинга, т.е. сбора, извлечения информации и дальнейшего анализа текста, «Окулус» задействован для оценки изображений и видео с последующей идентификацией, а «Вепрь» дополняет возможности двух систем прогнозной аналитикой. По мнению генерального директора разработчика решений по интеллектуальному сбору и анализу данных «Социальная лаборатория» Наталии Тылевич, использование всех трёх систем позволяет увеличить мощности выявления противоправного контента в десятки раз.

Эксперты отмечают, что государственные органы расширили перечни признаков противоправного контента, что также способствовало росту блокировок материалов такой направленности. В это же время платформы существенно усовершенствовали автоматические системы мониторинга и активнее реагируют на обращения граждан и профильных организаций. Об этом рассказала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде. Она отметила рост объёма пользовательского контента, в том числе в формате коротких видео и анонимных каналов, где риски для детей традиционно выше.

Она уверена, что это ведёт к увеличению абсолютных показателей блокировок. Ещё было сказано, что за последние два года власти уточнили правоприменение норм о защите несовершеннолетних, и многие материалы, ранее находящиеся в «серой зоне», стали однозначно квалифицироваться как запрещённые для распространения среди детей. При этом авторы противоправного контента стали чаще намеренно использовать подростковую аудиторию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России появились модули ОЗУ кустарной сборки — их делают из б/у комплектующих
«Роснано» запустила сборку микросхем в Зеленограде по российской технологии
В московском метро запустили первый в России беспилотный поезд
TikTok запустил «Netflix для зумеров» — сервис с микродрамами PineDrama
«Люди используют Google, потому что хотят»: Google оспорит решение суда о монополии в интернет-поиске
В Беларуси разрешили работу криптовалютных банков
Теги: интернет, регулирование, роскомнадзор, россия
интернет, регулирование, роскомнадзор, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.