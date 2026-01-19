Китаянка собрала универсальную игровую консоль 3-в-1 — PS5, Xbox Series X и Switch 2 в компактном корпусе

Китайская энтузиастка и блогер с псевдонимом XNZ собрала «универсальную консоль», объединяющую PS5, Xbox Series X и Switch 2. Причём она не просто «склеила» три приставки в одну — система выполнена на одном шасси-радиаторе, созданном по древнему традиционному китайскому методу литья металлических изделий.

Идея универсальной системы возникла, когда XNZ поняла, что хочет играть в эксклюзивные игры для каждой приставки на одном устройстве вместо того, чтобы вручную переключаться между тремя разными консолями. Конечный результат, получивший название «Ningtendo PXBOX 5», в точности соответствует этой цели, гениально сочетая древнее ремесло с современными технологиями.

XNZ почерпнула идею корпуса приставки у цилиндрического Apple Mac Pro образца 2013 года. Энтузиастка посчитала, что для её проекта треугольная форма корпуса подходит лучше для системы с тремя приставками внутри. Все консоли были разобраны до внутренних компонентов. Системы охлаждения и блоки питания были отложены в сторону. Для универсальной приставки XNZ разработала единую систему питания. Всё подключается к телевизору через один разъём HDMI. Никаких модификаций с самими материнскими платами приставок не проводилось.

Ключевая идея заключается в том, что объединённые приставки образуют форму треугольника и крепятся к единому радиатору охлаждения, расположенному в центре устройства. Дополнительное охлаждение для всех трёх приставок обеспечивает вентилятор в нижней части устройства. Энтузиастка быстро смоделировала и напечатала на 3D-принтере треугольный радиатор. Проблема заключалась в том, что стоимость фрезеровки радиатора такой сложной конструкции на станке с ЧПУ оказалась бы слишком высокой.

Здесь-то и выходит на передний план древний традиционный китайский метод литья по глиняным или восковым моделям, позволяющий создавать сложные конструкции без больших затрат. Метод довольно точный и позволяет сохранять мелкие детали на поверхности изготовляемого изделия сложной формы, что в противном случае было бы невозможно без высоких затрат.

Сначала из глины или воска (XNZ использовала пластик PLA) создаётся модель нужного изделия, которая покрывается термостойким материалом. При нагревании одноразовый материал внутри формы плавится и сгорает, оставляя пустую полость, которую можно использовать в качестве окончательной формы для отливаемой детали. На этом этапе в форму заливается расплавленный металл, который быстро затвердевает, образуя необходимую металлическую структуру.

После отливки радиатора таким методом потребовалась небольшая полировка. XNZ также удалила опорный кронштейн, использовавшийся для заливки. Получившийся блок радиатора имеет не очень высокое качество поверхности, но это не имеет значения, поскольку он не контактирует напрямую с материнскими платами. За контакт отвечают медные пластины, установленные на радиатор, закреплённые винтами и предназначенные для равномерного распределения тепла. XNZ сделала две такие пластины. После этого оставалось только прикрепить материнские платы PS5 и Xbox Series X к новому кулеру. В видеоролике XNZ подробно рассказывается о процессе литья, включая одну неудачную попытку.

Термоинтерфейс из жидкого металла, используемый в PlayStation 5, был заменён на обычную термопасту. Последующие тесты показали, что температура процессора этой игровой системы достигает 60 градусов Цельсия.

Третья сторона радиатора, оставленная без медной пластины, была зарезервирована для Switch 2, которая, по словам XNZ «не нуждается в охлаждении». Кроме того, Switch 2 — это портативное устройство, а потому просто прикрепить материнскую плату устройства к радиатору не получится.

Для Switch 2 энтузиастка на 3D-принтере создала отдельный корпус, который крепится к основному корпусу игровой системы и оснащён пружинным механизмом, позволяющим извлекать приставку и использовать её в качестве портативной консоли. Также корпус оснащён портом USB Type-C, через который на приставку подаётся питание.

Последним внутренним элементом универсальной игровой системы стал блок питания. В режиме ожидания PS5 и Xbox потребляют менее 5 Вт. При полной нагрузке оба устройства потребляют до 225 Вт. Таким образом, один блок питания мощностью 250 Вт может одновременно питать все три консоли, если не запускать более одной игры одновременно.

Для блока питания на базе GaN-транзисторов энтузиастка создала на 3D-принтере треугольный корпус с отверстиями для вентиляции. Прямо над блоком питания расположен отсек для 120-мм корпусного вентилятора Phanteks T30. Он забирает воздух снизу и направляет его вверх к радиатору, охлаждающему материнские платы приставок.

Корпус для универсальной приставки также был создан на 3D-принтере. Лицевая панель корпуса оснащена разноцветной светодиодной лентой. Управление подсветкой осуществляется с помощью специальной платы Arduino, расположенной внутри системы. Эта же плата отвечает за включение и выключение питания, а также за вывод изображения на экран.

На корпус были установлены и декоративные элементы — деревянные вставки и надпись «Ningtendo PXBOX 5». Последним дополнением стала большая кнопка сверху, подключённая к плате Arduino. Она позволяет переключаться между тремя консолями.

Готовый продукт был протестирован. Переключение с игры Donkey Kong Bananza на Switch 2 на игру Ghost of Yōtei на PS5 заняло около трёх секунд, однако есть один нюанс. Необходимо закрывать игру на одной консоли перед нажатием кнопки переключения на другую, иначе блок питания не справится с нагрузкой и произойдёт сбой.

Ещё один недостаток универсального игрового устройства — отсутствие дисководов как у Xbox, так и у PS5, что делает эту консоль исключительно цифровой. Для ПК это не проблема, однако консоли традиционно ассоциируются с физическими носителями, несмотря на то, что Microsoft и Sony сегодня предлагают и варианты приставок без дисковода.