Российский ответ Lethal Company и Content Warning почти готов к релизу — дата выхода из раннего доступа и новый трейлер кооперативного хоррора «Клеть»

Российская студия Callback («Кужлёвка») совместно с разработчиком ln404 анонсировала дату выхода релизной версии своего кооперативного роглайк-хоррора «Клеть» в духе Lethal Company и Content Warning.

Источник изображений: Callback

Напомним, ранний доступ «Клеть» стартовал 13 декабря 2024 года в Steam и VK Play, а прошлой весной добрался до Epic Games Store. Релизная версия ожидалась до конца 2025-го, но разработка затянулась.

Как стало известно, «Клеть» в издании 1.0 выйдет 19 февраля на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch, хотя последняя версия может «немного припоздниться». Анонс сопровождался новым трейлером.

События «Клети» разворачиваются в мире бесконечно перестраивающейся гигахрущёвки, где игроки по решению местной администрации оказываются приговорены к казни путём помещения в лифт-людоед.

Для пользователей клеть выступает не только врагом, но и потенциальным путём к спасению: её придётся чинить, кормить биотопливом и улучшать с помощью комплектующих, чтобы она никого не поглотила.

За время в раннем доступе «Клеть» получила ряд крупных контентных обновлений и заслужила «очень положительные» отзывы от пользователей Steam. В октябре 2025 года продажи игры превысили 300 тыс. копий.

В релизной версии обещают кроссплей (из-за сложностей с синхронизацией контента для разных платформ на ПК функция бо́льшую часть времени будет ограничена Steam и EGS), кооператив на шестерых, больше врагов, биомов, секретов и испытаний.

клеть, callback, in404, хоррор, роглайк
