Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Российский изобретатель снова проиграл и...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Российский изобретатель снова проиграл иск к Apple на 300 млрд рублей из-за функции SOS в iPhone

Мосгорсуд подтвердил отказ российскому изобретателю Арташесу Икономову в требовании взыскать с компании Apple 300 млрд рублей за нарушение его прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию суда.

В 2013 году Икономов зарегистрировал патент на телефон с функцией экстренной связи, говорится в материалах дела. В 2015 году он, по его словам, в штаб-квартире Apple встретился с руководством компании и раскрыл подробности своей технологии, но изобретение не заинтересовало сотрудников Apple.

Через несколько лет Икономову стало известно, что Apple использует его изобретение, после чего он подал к компании иск в российский суд. Дело рассматривал Суд по интеллектуальным правам — истец выдвинул требование запретить компании продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS», а также взыскать с неё 295 млрд руб.

Суд первой инстанции отклонил иск в 2022 году. Далее в течение нескольких лет в производстве находилась апелляция — рассмотрение пришлось приостановить на время проведения экспертизы. По итогам слушаний Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений, отказав в удовлетворении жалобы истца.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone станет ближе к Android-смартфонам: Dynamic Island переедет в угол, а датчики скроются под экраном, но это не точно
Apple почти отобрала у Huawei лидерство на рынке смартфонов в Китае
ИИ сожрал не только память: Apple настиг дефицит стекловолокна для печатных плат
OpenAI пообещала практический ИИ уже в этом году — и похвалилась выручкой в $20 млрд за прошлый
Honor представила Magic 8 RSR Porsche — премиум-флагман с 24 Гбайт оперативки и 200-Мп камерой со съёмной оптикой
Представлен Honor Magic8 Pro Air — тонкий флагман с дизайном iPhone Air, более ёмкой батареей и тройной камерой
Теги: россия, apple, судебные разбирательства
россия, apple, судебные разбирательства
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.