Российский изобретатель снова проиграл иск к Apple на 300 млрд рублей из-за функции SOS в iPhone

Мосгорсуд подтвердил отказ российскому изобретателю Арташесу Икономову в требовании взыскать с компании Apple 300 млрд рублей за нарушение его прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию суда.

В 2013 году Икономов зарегистрировал патент на телефон с функцией экстренной связи, говорится в материалах дела. В 2015 году он, по его словам, в штаб-квартире Apple встретился с руководством компании и раскрыл подробности своей технологии, но изобретение не заинтересовало сотрудников Apple.

Через несколько лет Икономову стало известно, что Apple использует его изобретение, после чего он подал к компании иск в российский суд. Дело рассматривал Суд по интеллектуальным правам — истец выдвинул требование запретить компании продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS», а также взыскать с неё 295 млрд руб.

Суд первой инстанции отклонил иск в 2022 году. Далее в течение нескольких лет в производстве находилась апелляция — рассмотрение пришлось приостановить на время проведения экспертизы. По итогам слушаний Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменений, отказав в удовлетворении жалобы истца.