В субботу, 17 января 2026 года, в Китае случилось редкое для последних лет событие — за один день были потеряны сразу две ракеты-носителя. И если для ракеты «Церера-2» это ещё можно считать допустимым — для неё это был первый запуск в истории, — то потеря ракеты «Чанчжэн-3Б» стала первой аварией за пять лет для этой, без преувеличения, надёжной ракеты-носителя китайской госкорпорации CASC.

По горячим следам эксперты уже указали на возможные причины аварий, которые, по их мнению, связаны с ускорением темпов развития китайских космических программ. В этом, однако, кроется и определённая польза, которую, например, наиболее эффективно научился извлекать Илон Маск. Его компания SpaceX без жалости взрывала один прототип ракеты за другим, извлекая бесценный инженерный опыт из каждой катастрофы, что помогло ей довольно быстро стать безусловным лидером отрасли.

Это абсолютно справедливо в случае испытаний ракеты «Церера-2» (Ceres-2) частной китайской компании Galactic Energy (и это раньше происходило с ракетами этой компании), однако данный тезис вряд ли подходит для несчастного случая с проверенной сотнями запусков ракетой «Чанчжэн-3Б» Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

Ракета «Чанчжэн-3Б» отказала на этапе активации третьей ступени, что привело к потере спутника «Шицзянь-32» (Shijian-32). Спутники серии «Шицзянь» сами по себе являются экспериментальными, что лишь усугубляет провал запуска. Что касается ракеты Ceres-2, то она отклонилась от заданной траектории, что привело к потере полезной нагрузки в виде ряда коммерческих спутников.