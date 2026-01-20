«Работа пойдёт быстро»: Riot привлекла ведущего продюсера World of Warcraft к созданию MMO по League of Legends

Подтверждённая уже более пяти лет назад перспективная MMO во вселенной League of Legends от разработчиков из американской студии Riot Games подала первые за несколько месяцев признаки жизни.

Напомним, в конце 2023 года разработка MMO по League of Legends была перезапущена, а прошлой зимой основатель Riot Марк Меррилл (Marc Merrill) выразил надежду, что игра выйдет до того, как люди полетят на Марс.

С тех пор о проекте ничего слышно не было, но на днях к Riot для работы над MMO по League of Legends присоединился Рэймонд Бартос (Raymond Bartos), который до ухода из Blizzard в декабре 2025 года числился ведущим продюсером World of Warcraft.

«Я глубоко признателен за возможность присоединиться к такой вдохновляющей группе людей, и мне не терпится приступить к делу — каждый день выходить на работу, приносить пользу игрокам Riot и помогать создавать MMO, от которой можно будет получить настоящее удовольствие», — отметил Бартос.

При MMO по League of Legends Бартос занял позицию старшего продюсера, на которой будет работать с давним коллегой Орландо Сальваторе (Orlando Salvatore): «Учитывая наш опыт с World of Warcraft, чувствую, что работа пойдёт быстро с первого дня».

Ранее Меррилл рассказывал, что проводит за работой над MMO по League of Legends больше времени, чем за всеми другими проектами Riot, среди которых — секретный ремейк популярной MOBA.

Проект называется League Next и представляет собой самое крупное обновление в истории League of Legends с переосмыслением визуального стиля (персонажи, арены, интерфейс) и технической составляющей. Релиз запланирован на 2027 год.