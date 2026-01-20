Золотой год Кремниевой долины: как близость к Трампу стала самым выгодным активом бигтехов

Год назад Дональд Трамп (Donald Trump) во второй раз вступил в должность президента США, и с первых дней его правления вокруг него началась активная деятельность руководителей американских компаний технологического сектора, которые благодаря такому сближению за прошедший год стали заметно богаче. За это им пришлось соглашаться принимать участие в государственных проектах и часто встречаться с Трампом.

Илон Маск (Elon Musk), который потратил на предвыборную кампанию Трампа более $250 млн, на какое-то время стал ближайшим соратником президента США и возглавил неформальный Департамент правительственной эффективности, принявшись проводить непопулярные реформы и оптимизации. Ближе к лету два амбициозных бизнесмена попросту не смогли уживаться, в итоге Маск со скандалом покинул Белый дом, пригрозив созданием собственной политической партии. Немного остыв, Илон Маск вернулся к сотрудничеству с Трампом и его однопартийцами, и даже посетил Белый дом для делового ужина с президентом в этом месяце.

Акции Tesla вернулись к росту, а ещё аэрокосмическое агентство NASA возглавил приближённый к Маску Джаред Айзекман (Jared Isaacman), обеспечив его компанию SpaceX сохранением выгодных правительственных контрактов. ИИ-модель Grok поступила на вооружение в Пентагон и ряд других правительственных ведомств, поэтому компания xAI Илона Маска тоже не осталась без выгодных контрактов. По сути, Трампу остаётся только разрешить Tesla эксплуатировать электромобили этой марки в беспилотном режиме на дорогах общего пользования США, и тогда все затраты Маска на лоббирование своих интересов при Трампе окупятся. В любом случае, он за прошедший год стал богаче на $234 млрд, хотя и потратил $55 млн на поддержку представителей Республиканской партии на выборах и выплатил $10 млн от лица компании X по судебному иску в феврале прошлого года. За первый год правления Трампа Маск посетил Белый дом или резиденцию Трампа во Флориде более двенадцати раз.

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) тоже грамотно выстраивал свои отношения с действующим президентом США ещё на этапе предвыборной кампании. Принадлежащая ему газета Washington Post перестала высказываться в поддержку главного оппонента Трампа на президентских выборах 2024 года, а Amazon потратила $40 млн на создание документального фильма о супруге Трампа Мелании. Против таможенных тарифов Трампа Безос не выступал, предпочитая направлять дополнительные средства на развитие вычислительной инфраструктуры в США, чем заслужил благосклонность президента. Когда основанный Безосом интернет-гигант предложил в ходе служебного совещания демонстрировать покупателям степень влияния пошлин на стоимость конкретных товаров, основателю компании пришлось оправдываться перед Трампом в ходе личного телефонного разговора. В Белом доме или резиденции Трампа Безос за первый год правления Трампа побывал не более двух раз, но несколько раз вёл с ним телефонные беседы. В общей сложности за это время он обогатился на $15 млрд.

С основателем Facebook✴ Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg) отношения у Дональда Трампа в период между двумя президентскими сроками не сложились, поскольку тот заблокировал бизнесмена в своих социальных сетях, но к началу второго срока они смогли наладить деловой диалог, в результате чего компания Meta✴ Platforms получила разрешения на строительство новых ЦОД в ускоренном порядке. На прошлой неделе соратница Трампа Дина Пауэлл Макормик (Dina Powell McCormick) была назначена президентом Meta✴, и это назначение удостоилось хвалебного комментария от Трампа. За прошедший год Цукерберг посетил Белый дом или резиденцию Трампа не менее двух раз и обогатился примерно на $1,9 млрд.

Apple чуть было не стала главной жертвой тарифной политики Трампа, поскольку основную часть своих устройств она продолжает производить на территории Китая, импорт из которого президент США начал облагать повышенными пошлинами. Главе компании Тиму Куку (Tim Cook) пришлось пообещать Трампу вложить в экономику США около $600 млрд, чтобы избежать резкого повышения пошлин. Кук также подарил Трампу золотой сувенир, хотя сложно судить, насколько это символичное подношение помогло смягчить позицию политика по торговле с Китаем. Тим Кук не менее трёх раз посетил Белый дом или резиденцию Трампа за прошедший год, курс акций Apple за это время вырос на 15 %.

Глава OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) первое избрание Трампа президентом в 2016 году комментировал в весьма нелестных выражениях, но во второй срок успел с ним сблизиться, уже в первую неделю после инаугурации посетив Белый дом для анонса масштабного проекта Stargate по направлению $500 млрд в развитие американской вычислительной инфраструктуры для ИИ. Как и многие из перечисленных выше бизнесменов, Альтман потратил $1 млн личных средств на инаугурацию Трампа в 2025 году. Дальнейшая активность Альтмана свелась к привлечению многомиллиардных инвестиций по строительству ЦОД не только в США, но и в ОАЭ. Капитализация OpenAI за год выросла с $157 до $500 млрд, в Белом доме или резиденции Трампа Альтман за это время побывал не менее двух раз.

Глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) тоже терпеливо выстраивал дипломатию с Трампом, поскольку в 2021 году нынешний президент США лишился доступа к YouTube. На инаугурацию Трампа Пичаи выделил «стандартный» $1 млн, а также направив $22 млн на организацию торжественного приёма в Белом доме. Google при этом снизила расценки на предоставление облачных услуг правительственным ведомствам США. Пичаи также пообещал направить на строительство новых ЦОД на территории страны несколько десятков миллиардов долларов США, а также модернизацию электростанций и электросетей. За время, прошедшее с последней инаугурации Трампа, акции Alphabet выросли в цене на 66 %, сделав её второй по величине капитализации компанией в мире.

Примечательно, что глава и основатель китайской ByteDance за год пребывания Трампа у власти тоже пережил немало ярких эмоций, пусть и не всегда положительных. Запрет работы TikTok в США Трампом откладывался несколько раз, прежде чем ближе к концу прошлого года были определены параметры сделки с американскими инвесторами. Сохранив за собой не более 20 % своих американских активов, владелец TikTok сможет претендовать на получение более 50 % местной выручки этой социальной сети. Трамп, изначально настроенный враждебно против китайской платформы, выразил ей признательность после второй предвыборной кампании, поскольку она помогла ему завоевать голоса молодых американских избирателей. В августе прошлого года Белый дом завёл учётную запись в TikTok. За год правления Трампа капитализация ByteDance достигла $500 млрд, при этом компания остаётся частной.