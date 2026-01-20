Согласно исследованию, опубликованному Anthropic, чат-боты с ИИ переживают резкие изменения личности, которые могут коренным образом изменить их поведение в направлении потенциально опасного.

Исследователи Anthropic обнаружили, что большие языковые модели обладают скрытой «осью помощника», которая контролирует их полезное поведение. Большинство ИИ-моделей естественным образом принимают образ полезного помощника в процессе обучения, обладая при этом сложной внутренней структурой.

Доминирующий компонент, контролирующий поведение ИИ, работает вдоль так называемой «оси помощника» (Assistant Axis) — измеримой величины, которая определяет, останется ли модель в своем полезном режиме или претерпит изменения.

В случаях, когда ось дестабилизируется, модели начинают идентифицировать себя как другие сущности, отказываются от своей полезной природы или впадают в то, что исследователи называют «дрейфом личности» — непредсказуемые изменения в их поведении.

Ученые составили карту внутреннего «пространства личности» основных ИИ-моделей, определив, как на самом деле работают искусственные личности. Используя методы на ИИ-моделях, включая Gemma от Google, Qwen от Alibaba и Llama от Meta✴, исследователи обнаружили, что личности ИИ существуют по интерпретируемым осям внутри нейронной сети модели, и ИИ-модели будто бы живут двойной жизнью.

«Ось помощника» представляет собой лишь одно измерение этого сложного личностного ландшафта. На одном конце находятся такие полезные роли, как оценщики, рецензенты и консультанты, в то время как фантастические персонажи занимают противоположное положение. Когда модели отдаляются от «оси помощника», они становятся всё более склонными к принятию проблемных личностей или проявлению вредного поведения.

Исследователи отметили, что можно направлять модели по этим личностным осям. При этом направление в сторону функциональности помощника усиливает полезное поведение, а отклонение от него ведёт к идентификации модели с другими сущностями — потенциально опасными. При этом смещение личности ИИ происходит на уровне нейронной сети, что значительно затрудняет обнаружение и предотвращение негативных изменений с помощью традиционных мер безопасности.

ИИ-модели могут отклониться от своей роли ассистента во время обучения, что приводит к необратимым изменениям личности, сохраняющимся во всех будущих взаимодействиях. Это означает, что ИИ-система может постепенно стать менее полезной или даже начнёт активно вредить, и это станет заметно, когда будет слишком поздно.

После открытия векторов персоны и «оси помощника» учёные приступили к разработке новых механизмов управления. Как выяснилось, ограничение активаций вдоль «оси помощника» может стабилизировать поведение модели, особенно в сценариях, связанных с эмоциональной уязвимостью или сложными задачами рассуждения.

Благодаря использованию разработанных методов можно отслеживать изменения личности ИИ в режиме реального времени и даже предсказывать, когда произойдут опасные перемены с помощью измерения отклонений вдоль «оси помощника». Это предоставляет разработчикам важнейшую систему раннего предупреждения.

Хотя у учёных теперь есть инструменты для мониторинга и контроля личностных качеств ИИ, лежащая в его основе нестабильность предполагает, что существующим архитектурам ИИ может не хватать фундаментальной стабильности, необходимой для действительно безопасного развёртывания в больших масштабах, отметил ресурс eWeek.