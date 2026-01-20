Сегодня 20 января 2026
Россия заняла 119-е место в мире по проникновению ИИ — ниже Беларуси и Нигера, но выше Армении и Зимбабве

Microsoft опубликовала доклад, посвящённый вопросу распространения технологий искусственного интеллекта по всему миру. За минувшие полгода мировое население стало активнее пользоваться новыми технологиями. Некоторые страны добились особого успеха благодаря стройной государственной политике. Одним из наиболее примечательных явлений стал китайский сервис DeepSeek.

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev / unsplash.com

Проникновение технологий ИИ во второй половине 2025 года в очередной раз показало рост — на 1,2 процентного пункта по сравнению с первым полугодием. Сегодня ИИ пользуются 16,3 % населения планеты, или примерно каждый шестой. Никуда не делось и цифровое неравенство: в странах глобального Севера ИИ освоили 24,7 % работающего населения, или примерно каждый четвёртый, а в странах глобального Юга — 14,1 %, или каждый седьмой.

Мировыми лидерами по проникновению ИИ оказались страны, которые первыми начали развивать это технологическое направление. Первое место принадлежит ОАЭ, где ИИ пользуются 64 % работающего населения; за ними следуют Сингапур (60,9 %), Норвегия (46,4 %), Ирландия (44,6 %) и Франция (44,0 %). Россия в этом зачёте заняла 119-е место с результатом 8,0 %, уступив таким странам, как Беларусь (8,4 %), Кыргызстан (8,2 %) и Кения (8,1 %), но обойдя Камерун, Центральноафриканскую Республику и Чад, у которых этот показатель составляет по 7,8 %.

Отмечается, что мировое технологическое лидерство не означает широкого принятия ИИ среди населения. Самыми передовыми технологиями в этой области обладают США, где ИИ используют 28,3 % населения, однако это лишь 24-е место в списке. С другой стороны, особо отмечаются успехи Южной Кореи, которая на своём примере подтвердила эффективность государственной политики в области ИИ: за полгода страна поднялась с 25-го на 18-е место в мировом рейтинге — положительными факторами стали расширенная поддержка корейского языка в ИИ-моделях и ориентированные на потребителя функции. Генеративный ИИ активно используется в учебных заведениях, на рабочих местах и в общественных службах. Южная Корея стала одним из наиболее быстрорастущих рынков ChatGPT, в связи с чем OpenAI открыла офис в Сеуле.

Наконец, примечательным явлением стал сервис DeepSeek — китайская компания выпустила ИИ-модель, способную конкурировать с лучшими американскими системами. Модель является открытой и доступной по лицензии MIT, бесплатный чат-бот работает через веб-интерфейс и в виде мобильного приложения. Открытость и доступность помогли DeepSeek завоевать популярность на рынках, где западные платформы представлены недостаточно: в Африке сервисом пользуются в 2–4 раза активнее, чем в других регионах. DeepSeek также активно используют в странах с низким уровнем проникновения ИИ — в Китае, России, Беларуси и на Кубе. Популярности сервиса способствовала партнёрская программа совместно с Huawei. Пример DeepSeek показывает, что внедрение ИИ определяется доступностью и качеством моделей: пользователи выбирают сервисы, которые соответствуют их экономическому, языковому и политическому контексту.

Источник:

Теги: microsoft, ии, исследование
