Московский суд потребовал заблокировать в России какое-то приложение для подмены голоса в iPhone

Хамовнический суд Москвы вынес решение, которым предписал Роскомнадзору ограничить в России доступ к приложению для изменения голоса пользователя во время звонков. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы; название приложения не указывается.

Хамовнический суд удовлетворил административный иск, в котором требовалось запретить распространение в России неуказанного приложения на платформе App Store и на сайте apps.apple.com. Это приложение, говорится в сообщении пресс-службы московских судов, позволяет пользователю изменять свой голос при телефонных звонках.

Эта функция, отмечается в решении, позволяет использовать приложение для призывов к экстремистской деятельности, ложных сообщений о терактах, «в том числе в отношении объектов инфраструктуры, органов власти, транспорта и мест массового скопления людей». В этой связи приложение признаётся «информацией, запрещённой к распространению» в России.

В октябре минувшего года сенатор Сергей Карякин предложил запретить производство и распространение дипфейков в России, а также ввести за эти действия административную и уголовную ответственность; в Госдуме также предложили ввести маркировку дипфейков.