Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Рынок ПК пошёл в рост, но не благодаря И...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Рынок ПК пошёл в рост, но не благодаря ИИ — во всём виновата Microsoft

Согласно новым данным консалтинговой компании Gartner, мировые поставки ПК через каналы продаж выросли на 9,3 % в четвёртом квартале и завершили год с общим ростом на 9,1 %, что стало первым значимым восстановлением после тяжёлого постпандемического спада. При этом аналитики уверены, что корпоративные ИТ-подразделения обновляли оборудование, чтобы не утратить возможность получения обновлений и поддержки, а не в погоне за новыми ИИ-функциями.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Эксперты утверждают, что восстановление рынка ПК было обусловлено поставками через каналы продаж на коммерческий рынок, а не массовым наплывом потребителей в магазины или внезапным ажиотажем вокруг ПК с ИИ. На практике это в основном означает замену компаниями старых машин, которые уже давно пора было вывести из эксплуатации. Другими словами, речь шла не столько о потребности в ПК с искусственным интеллектом, сколько об осознании того, что древний ноутбук, работающий на пределе своих возможностей, не является хорошей долгосрочной ИТ-стратегией.

Во многом этому способствовало окончание поддержки Windows 10 и вынужденный переход на Windows 11. Поскольку Microsoft неуклонно ужесточает аппаратные требования, у ИТ-отделов практически не остаётся выбора, кроме как заменять старые ПК, независимо от того, интересуются ли они Copilot, нейронными процессорами или другими дополнительными функциями, связанными с ИИ.

Это согласуется с недавними выводами аналитической компании Context, которые показали, что покупатели по-прежнему ставят на первое место базовые характеристики при выборе ПК. Цена, время автономной работы, управляемость, надёжность, производительность и соответствие нормативным требованиям по-прежнему имеют гораздо большее значение, чем возможность локального ускорения работы чат-бота на ноутбуке, а ИИ, как правило, рассматривается как желательная, но не определяющая функция.

По данным Gartner, производители ПК зафиксировали рост продаж в конце года, поскольку компании перенесли закупки на более ранний срок, чтобы опередить ожидаемое повышение цен на компоненты, особенно на память. Эта суматоха сыграла на руку традиционным лидерам рынка. Lenovo сохранила первое место в мире, отгрузив около 19,4 млн ПК в четвёртом квартале, в то время как HP продала примерно 15,4 млн, а Dell — около 11,7 млн.

В результате восстановление рынка ПК выглядит убедительно на бумаге, но носит консервативный характер. Для большинства организаций обновление компьютерного парка происходит скорее по необходимости, чем из-за ажиотажа вокруг ИИ. Окончание поддержки Windows 10, требования безопасности и неизбежное устаревание оборудования делают гораздо больше для стимулирования продаж, чем любые маркетинговые заявления об искусственном интеллекте на устройствах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows 11, чтобы ПК снова могли нормально выключаться
Свежее обновление Windows 11 уронило производительность видеокарт Nvidia GeForce
Вышло первое в 2026 году обновление Windows 11
Молодые сотрудники больше опытных обеспокоены конкуренцией со стороны ИИ
OpenAI пообещала практический ИИ уже в этом году — и похвалилась выручкой в $20 млрд за прошлый
ПК снова для богатых: DDR5 в Европе подорожала в 4,4 раза за полгода, цены DDR4 и DDR3 тоже взлетают
Теги: обновление, пк, windows 11, windows 10, поддержка, устаревание, искусственный интеллект
обновление, пк, windows 11, windows 10, поддержка, устаревание, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.