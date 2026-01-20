Рынок ПК пошёл в рост, но не благодаря ИИ — во всём виновата Microsoft

Согласно новым данным консалтинговой компании Gartner, мировые поставки ПК через каналы продаж выросли на 9,3 % в четвёртом квартале и завершили год с общим ростом на 9,1 %, что стало первым значимым восстановлением после тяжёлого постпандемического спада. При этом аналитики уверены, что корпоративные ИТ-подразделения обновляли оборудование, чтобы не утратить возможность получения обновлений и поддержки, а не в погоне за новыми ИИ-функциями.

Эксперты утверждают, что восстановление рынка ПК было обусловлено поставками через каналы продаж на коммерческий рынок, а не массовым наплывом потребителей в магазины или внезапным ажиотажем вокруг ПК с ИИ. На практике это в основном означает замену компаниями старых машин, которые уже давно пора было вывести из эксплуатации. Другими словами, речь шла не столько о потребности в ПК с искусственным интеллектом, сколько об осознании того, что древний ноутбук, работающий на пределе своих возможностей, не является хорошей долгосрочной ИТ-стратегией.

Во многом этому способствовало окончание поддержки Windows 10 и вынужденный переход на Windows 11. Поскольку Microsoft неуклонно ужесточает аппаратные требования, у ИТ-отделов практически не остаётся выбора, кроме как заменять старые ПК, независимо от того, интересуются ли они Copilot, нейронными процессорами или другими дополнительными функциями, связанными с ИИ.

Это согласуется с недавними выводами аналитической компании Context, которые показали, что покупатели по-прежнему ставят на первое место базовые характеристики при выборе ПК. Цена, время автономной работы, управляемость, надёжность, производительность и соответствие нормативным требованиям по-прежнему имеют гораздо большее значение, чем возможность локального ускорения работы чат-бота на ноутбуке, а ИИ, как правило, рассматривается как желательная, но не определяющая функция.

По данным Gartner, производители ПК зафиксировали рост продаж в конце года, поскольку компании перенесли закупки на более ранний срок, чтобы опередить ожидаемое повышение цен на компоненты, особенно на память. Эта суматоха сыграла на руку традиционным лидерам рынка. Lenovo сохранила первое место в мире, отгрузив около 19,4 млн ПК в четвёртом квартале, в то время как HP продала примерно 15,4 млн, а Dell — около 11,7 млн.

В результате восстановление рынка ПК выглядит убедительно на бумаге, но носит консервативный характер. Для большинства организаций обновление компьютерного парка происходит скорее по необходимости, чем из-за ажиотажа вокруг ИИ. Окончание поддержки Windows 10, требования безопасности и неизбежное устаревание оборудования делают гораздо больше для стимулирования продаж, чем любые маркетинговые заявления об искусственном интеллекте на устройствах.