Intel раскрыла, когда отправит на пенсию Core i9-12900K и остальные настольные Alder Lake

Компания Intel решила отправить процессоры Core 12-го поколения, также известные как Alder Lake, на пенсию — компания объявила, что последнюю партию этих процессоров отправит заказчикам 27 января 2027 года, а уже в середине текущего года перестанет принимать на них заказы.

Со ссылкой на Intel издание уточняет, что после 24 июля 2026 года больше нельзя будет заказать замену процессора Alder Lake, если чип выйдет из строя и Intel признает, что причиной стал производственный брак. В остальном же поддержка (программная) этих процессор будет продолжаться как обычно. Правда, следует напомнить, что ещё в сентябре 2025 года Intel признала встроенную графику процессоров Alder Lake устаревшей. Вместе с сериями процессоров Tiger Lake, Rocket Lake и Raptor Lake компания выделила Alder Lake в отдельную группу, для которой будет выпускаться отдельная ветка драйверов для интегрированной графики.

Архитектура Alder Lake стала первой попыткой Intel реализовать гибридную конструкцию ядер в настольных процессорах (ранее компания делала это с мобильным процессором Lakefield в 2020 году). Использование производительных (P-core) и энергоэффективных (E-core) ядер позволило распределить нагрузку и энергопотребление между тяжёлыми вычислительными задачами (игры, приложения для работы) и фоновыми процессами. После Alder Lake все последующие серии процессоров Intel выпускались с подобной гибридной архитектурой ядер. Ещё одной особенностью процессоров Alder Lake является их контроллер памяти, поддерживающий ОЗУ стандартов DDR4 и DDR5 при наличии подходящей материнской платы.

Сама архитектура Alder Lake ещё не достигла конца своего жизненного цикла. Intel переименовала некоторые модели Core 12-го поколения в модели Core 13-го и Core 14-го поколений. Например, Core i5-13400F и Core i5-14400 представляют собой обновлённые модели Alder Lake.