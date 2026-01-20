Сегодня 20 января 2026
Новости Software
Грандиозный финал саги Макс и Хлои: первый трейлер Life is Strange: Reunion подтвердил воссоединение давних подруг и дату выхода игры

Как и предполагалось, 20 января издательство Square Enix и разработчики из студии Deck Nine Games официально представили Life is Strange: Reunion — следующую игру в прославленной приключенческой серии.

Источник изображений: Square Enix

В соответствии с утечкой классификации от европейской возрастной комиссии PEGI новая игра наконец воссоединит давних подруг Макс Колфилд и Хлою Прайс. Анонсирующий трейлер Life is Strange: Reunion представлен ниже.

По сюжету «преследуемая кошмарами и невозможными воспоминаниями» Хлоя приезжает в Каледонский университет за помощью Макс. У неё, впрочем, свои проблемы — «смертоносное инферно» вот-вот уничтожит кампус.

Игрокам предстоит определить судьбу Макс, Хлои и всего Каледона. Чтобы не допустить катастрофы, героиням придётся принимать трудные решения — заявлены сегменты как за одну, так и за другую девушку.

Обещают взаимодополняющие взгляды на историю, возвращение механики перемотки времени Макс и непревзойдённого сарказма Хлои, вызывающий ностальгию саундтрек и текстовый перевод на русский.

Life is Strange: Reunion позиционируется как невероятное и захватывающее завершение саги Макс и Хлои, заключительная глава их совместной истории, которую ждали не только фанаты, но и разработчики.

Релиз Life is Strange: Reunion ожидается 26 марта 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Предзаказы уже стартовали ($40 за стандартное издание), но в российском сегменте игра недоступна.

Теги: life is strange: reunion, deck nine games, square enix, приключение
