На потребительских планах ChatGPT начинает вводиться механизм предсказания возраста пользователя

Стартап OpenAI на этой неделе заявил о внедрении для потребительских планов ChatGPT модели предсказания возраста пользователя. Эти шаги направлены на выявление пользователей, не достигших 18 лет, с целью защиты их от нежелательной информации. Частично возраст выявляется на основе графика использования ChatGPT конкретным человеком.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

OpenAI была вынуждена пойти на эти меры, поскольку Федеральная комиссия по торговле США ведёт расследование в отношении разработчиков популярных чат-ботов, с целью выявления потенциально негативного влияния их на детей и подростков. Компания выступает ответчиком по нескольким делам о причинении смерти по неосторожности, включая один инцидент с предполагаемым доведением подростка до самоубийства.

Как только модель предсказания возраста приходит к выводу, что имеет дело с несовершеннолетним пользователем, она автоматически вводит механизмы защиты, блокируя доступ к информации определённого характера, включая описание способов нанесения ущерба здоровью и жизни человека. Если совершеннолетний пользователь ChatGPT ошибочно столкнулся с такими ограничениями, то он сможет пройти повторную идентификацию на возраст через сервис Persona, после чего ограничения будут сняты. Этот сервис используется для верификации возраста пользователей и другими онлайн-платформами, включая Roblox.

Осенью прошлого года OpenAI ввела в ChatGPT средства родительского контроля, которые позволяют людям понимать, какие запросы отправляют в чат-бот их дети и к какой информации имеют доступ. В октябре также была созвана экспертная группа из восьми специалистов, которые должны оценивать, настолько взаимодействие с ИИ способно повлиять на ментальное здоровье человека, его эмоции и мотивацию. На этой неделе OpenAI подчеркнула, что будет повышать точность предсказания возраста с течением времени. В Евросоюзе этот механизм начнёт распространяться в ближайшие недели, чтобы обеспечить соответствие местным законодательным нормам.

Теги: openai, chatgpt, возрастные ограничения, ии, чат-бот
