SpaceX обвинили в нарушении техники безопасности на космодроме Starbase

Космический оператор Илона Маска (Elon Musk) SpaceX не провёл надлежащую проверку гидравлического крана, который незадолго до этого прошёл ремонт — в июне прошлого года этот кран рухнул при разборе завалов от неудачного испытания ракеты Starship на космодроме Starbase в Техасе. Об этом заявило Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA).

Федеральное ведомство по охране труда вынесло SpaceX семь «серьёзных» обвинений в нарушениях, которые были выявлены в результате расследования инцидента с крушением крана. За шесть из них OSHA наложило на компанию штрафы на общую сумму $115 850. Расследование продолжается; о пострадавших в результате аварии работниках не сообщается. SpaceX может оспорить штрафы, но комментариев от компании пока не поступало.

SpaceX планирует увеличить активность на объекте Starbase, потому что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) хочет вернуть астронавтов на Луну до конца своего второго срока. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало компании разрешение на проведение 25 запусков Starship в этом году. Стартовый комплекс на космодроме расширяется — Маск мечтает запускать эти ракеты тысячами ежегодно.

Работники компании неоднократно получали травмы на объекте. В 2023 году были выявлены десятки незарегистрированных ранее травм и даже один инцидент с летальным исходом ещё во время строительства космодрома. Анализ информации OSHA показал, что на Starbase у SpaceX значительно более высокий уровень травматизма, чем на других управляемых компанией объектах. В декабре сотрудник субподрядчика SpaceX подал на компанию в суд из-за того, что его, как он заявил, придавило упавшим с крана большим металлическим обломком. Этот инцидент OSHA также расследует.

Обрушение крана произошло 24 июня 2025 года, когда компания убирала на полигоне Starbase обломки после взрыва Starship, произошедшего за четыре дня до этого. На одной из видеозаписей видно, как кран прогибается под тяжестью большого обломка взорвавшейся ракеты. Один из работников использовал кран Grove RT9150E для подъёма обломков, а другой использовал ковш экскаватора для их осмотра, пытаясь установить причину взрыва. Незадолго до этого кран Grove был отремонтирован и возвращён в строй, но SpaceX не провела, по версии OSHA, надлежащую проверку его технического состояния; согласно одному из источников, его бортовой компьютер не запускался после «многократных попыток».

Компания, по версии ведомства, либо не проводила, либо не документировала ежемесячные проверки крана Grove — за последние 12 месяцев соответствующей информации обнаружено не было. Кроме того, на используемом на площадке такелажном оборудовании отсутствовали предписанные производителем маркировки, которые должны были указывать «безопасную рабочую нагрузку». Наконец, было установлено, что один из сотрудников управлял гусеничным краном Tadano грузоподъёмностью 90 т и перемещал мусор на испытательном полигоне, хотя его сертификат как оператора крана был просрочен.