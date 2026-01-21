Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос SpaceX обвинили в нарушении техники безо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX обвинили в нарушении техники безопасности на космодроме Starbase

Космический оператор Илона Маска (Elon Musk) SpaceX не провёл надлежащую проверку гидравлического крана, который незадолго до этого прошёл ремонт — в июне прошлого года этот кран рухнул при разборе завалов от неудачного испытания ракеты Starship на космодроме Starbase в Техасе. Об этом заявило Управление по охране труда и технике безопасности (OSHA).

Источник изображений: SpaceX / unsplash.com

Источник изображений: SpaceX / unsplash.com

Федеральное ведомство по охране труда вынесло SpaceX семь «серьёзных» обвинений в нарушениях, которые были выявлены в результате расследования инцидента с крушением крана. За шесть из них OSHA наложило на компанию штрафы на общую сумму $115 850. Расследование продолжается; о пострадавших в результате аварии работниках не сообщается. SpaceX может оспорить штрафы, но комментариев от компании пока не поступало.

SpaceX планирует увеличить активность на объекте Starbase, потому что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) хочет вернуть астронавтов на Луну до конца своего второго срока. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало компании разрешение на проведение 25 запусков Starship в этом году. Стартовый комплекс на космодроме расширяется — Маск мечтает запускать эти ракеты тысячами ежегодно.

Работники компании неоднократно получали травмы на объекте. В 2023 году были выявлены десятки незарегистрированных ранее травм и даже один инцидент с летальным исходом ещё во время строительства космодрома. Анализ информации OSHA показал, что на Starbase у SpaceX значительно более высокий уровень травматизма, чем на других управляемых компанией объектах. В декабре сотрудник субподрядчика SpaceX подал на компанию в суд из-за того, что его, как он заявил, придавило упавшим с крана большим металлическим обломком. Этот инцидент OSHA также расследует.

Обрушение крана произошло 24 июня 2025 года, когда компания убирала на полигоне Starbase обломки после взрыва Starship, произошедшего за четыре дня до этого. На одной из видеозаписей видно, как кран прогибается под тяжестью большого обломка взорвавшейся ракеты. Один из работников использовал кран Grove RT9150E для подъёма обломков, а другой использовал ковш экскаватора для их осмотра, пытаясь установить причину взрыва. Незадолго до этого кран Grove был отремонтирован и возвращён в строй, но SpaceX не провела, по версии OSHA, надлежащую проверку его технического состояния; согласно одному из источников, его бортовой компьютер не запускался после «многократных попыток».

Компания, по версии ведомства, либо не проводила, либо не документировала ежемесячные проверки крана Grove — за последние 12 месяцев соответствующей информации обнаружено не было. Кроме того, на используемом на площадке такелажном оборудовании отсутствовали предписанные производителем маркировки, которые должны были указывать «безопасную рабочую нагрузку». Наконец, было установлено, что один из сотрудников управлял гусеничным краном Tadano грузоподъёмностью 90 т и перемещал мусор на испытательном полигоне, хотя его сертификат как оператора крана был просрочен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX разрешили увеличить число спутников Starlink до 19 400, а также опустить их пониже
SpaceX первой в мире запустила ракету на орбиту в 2026 году
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Учёные нашли альтернативную эволюцию — в космосе бактерии и вирусы развиваются иначе
Китай вернул на Землю корабль «Шэньчжоу-20» с трещиной в иллюминаторе
Китай за сутки потерял две космические ракеты — одна из них считалась надёжной
Теги: spacex, starbase, кран
spacex, starbase, кран
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.