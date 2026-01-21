Сегодня 21 января 2026
«Билайн бизнес» обеспечит доступ к передаче данных в HAVAL и других автомобилях GWM

«Билайн бизнес» совместно с компанией ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (GWM), эксклюзивным дистрибьютором автомобилей GWM POER, HAVAL, TANK и WEY в России, реализовали совместный проект по развитию локальных цифровых сервисов автомобиля.

Источник изображения: HAVAL

В рамках проекта автомобили брендов GWM на этапе производства оснащаются SIM-картами в формате чипов, которые после активации в соответствии с установленными требованиями обеспечивают передачу данных для работы цифровых сервисов автомобиля: удаленное управление системами автомобиля, встроенными сервисами мультимедиа и обновление программного обеспечения автомобиля «по воздуху» без визита в сервис.

Данные с автомобилей шифруются и передаются по защищенному каналу без выхода в интернет, что соответствует современным стандартам безопасности.

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов интернета вещей и оператора фискальных данных «билайн бизнес»: «Глобальная цель «билайн бизнес» — добиться того, чтобы каждый автомобиль, привезенный или произведенный в России, уже имел SIM-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов. В рамках данного проекта между продуктовыми командами «билайн бизнес» и «Грейт Волл Мотор Рус» была проделана огромная работа по интеграции между системами компаний для возможности предоставления высококачественного продукта и положительного пользовательского опыта».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru г. Москва, ОГРН 1027700166636 erid: F7NfYUJCUneTUTjYcGR6

Источник:

Теги: билайн, haval, автомобиль, передача данных
