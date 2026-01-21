Сегодня 21 января 2026
ChatGPT пошатнул ещё один из столпов Google — chatgpt.com набирает популярность в качестве домашней страницы

Многие платные пользователи ChatGPT стали добавлять сервис как домашнюю страницу в браузере или иными способами ускоряют свой доступ к сервису. Это говорит о высокой значимости сервиса, но раньше в этом сегменте доминировал Google.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

В США 72 % платных пользователей ChatGPT установили сервис как домашнюю страницу в браузере на ПК или мобильном устройстве вместо традиционных поисковых систем, показал опрос компании Bango среди 1400 пользователей ChatGPT в США. 78 % добавили виджет сервиса на главный экран смартфона или планшета; 74 % изъявили готовность оплачивать товары прямо в интерфейсе ChatGPT; 72 % сказали, что готовы сократить использование других приложений — в ChatGPT уже работают картография и Spotify; 75 % сказали, что хотят подключить ChatGPT к решению повседневных задач; 77 % отметили, что готовы оплачивать ChatGPT в связке с другими сервисами; 74 % добавили, что готовы платить за доступ к чат-боту через мобильного оператора.

Другими словами, ChatGPT — это не просто сервис для быстрых ответов или помощи в написании текстов. Всё больше людей открывают этот ресурс первым, и здесь они готовы проводить значительную часть своей цифровой жизни; это больше не какой-то сервис, которым человек пользуется время от времени. Люди отвыкают от традиционного механизма перехода по ссылкам в Google и доверяют искусственному интеллекту подготовку ответов на вопросы. Они готовы оплачивать здесь покупки, а также отказываться от некоторых привычных сервисов, доступ к которым здесь есть в том или ином виде — проще пользоваться одной службой, где есть всё, а не десятком отдельных. Интересно, что люди всё больше воспринимают ChatGPT как некий аналог потоковых сервисов — они готовы платить за него в пакете, в том числе и в рамках контракта с мобильным оператором.

Хоронить поиск Google пока рано, потому что ИИ до сих пор работает не идеально. Объём традиционных поисковых запросов по-прежнему огромен. Если всё большее число людей начинает свой день с ChatGPT, это со временем может изменить принцип работы поиска — для разработчиков, рекламодателей и владельцев площадок. Речь уже не о том, кто первый появится в поисковой выдаче, а о том, кого выдаст интерфейс чат-бота, который люди открывают первым делом. И этот успех потребуется монетизировать.

Теги: chatgpt, браузер, виджеты, ии
