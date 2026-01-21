Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор 15-летний моддер изобрёл кроссплей между...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

15-летний моддер изобрёл кроссплей между Minecraft и Hytale — фанаты в шоке, журналисты называют это чёрной магией

Культовая песочница Minecraft и вышедшая недавно в ранний доступ Hytale лишь на первый взгляд созданы из одного блокового «теста», но изобретательный моддер решил вывести сходство двух игр на совершенно новый уровень.

Источник изображения: Hypixel Studios

Источник изображения: Hypixel Studios

Сообразительный не по годам 15-летний инженер Садат Сахиб (Sadat Sahib) из Бангладеша, также известный под псевдонимами ssquadteam и iamcxv7, придумал способ реализации кроссплея между Hytale и Minecraft.

Как подметили журналисты PC Gamer и GamesRadar, идея рабочего кроссплея между двумя разными играми звучит как что-то из области чёрной магии, но на деле к запретным искусствам Сахиб не прибегал.

Скриншоты (источник изображений: ssquadteam на Reddit)
Смотреть все изображения (3)
Смотреть все
изображения (3)

Hytale выступает в роли хоста кроссплатформенной сессии. Совершённые в Hytale действия отображаются в Minecraft и наоборот: система синхронизирует мир, время суток, персонажей, строения, предметы, анимации, чат и так далее.

Работает это так: сервер Minecraft запускается JVM Hytale (виртуальная машина Java), которая использует ту же систему координат. Система делает снимок мира Hytale, восстанавливает его и отправляет в клиент Minecraft через пакеты.

По словам Сахиба, в настоящее время многие элементы Hytale и Minecraft в кроссплее не работают должным образом, однако энтузиаст продолжает совершенствовать прототип (см. видео с демонстрацией выше).

Пользователи остались ошарашены изобретательностью Сахиба. Самыми популярными комментариями в обсуждении темы на форуме Reddit являются лаконичное «что за чёрт» и его многочисленные вариации.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft стала хитом — почти 3 миллиона одновременных игроков на старте раннего доступа
Долгая дорога домой: спустя семь лет после анонса амбициозная ролевая песочница Hytale в духе Minecraft вышла в раннем доступе на ПК
Фанаты уже профинансировали разработку амбициозной песочницы Hytale в духе Minecraft на два года вперёд, хотя игра ещё даже не вышла
Китайская Zhipu не справилась с популярностью и ограничила доступ к агенту для вайб-кодинга
Meta✴ снова попытаются разделить: регулятор США обжаловал отказ суда в отделении Instagram✴ и WhatsApp
Половина самых популярных Telegram-каналов стала дублироваться в Max — но аудитория у них в 60 раз ниже
Теги: minecraft, mojang studios, hytale, hypixel studios, песочница
minecraft, mojang studios, hytale, hypixel studios, песочница
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.