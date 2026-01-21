15-летний моддер изобрёл кроссплей между Minecraft и Hytale — фанаты в шоке, журналисты называют это чёрной магией

Культовая песочница Minecraft и вышедшая недавно в ранний доступ Hytale лишь на первый взгляд созданы из одного блокового «теста», но изобретательный моддер решил вывести сходство двух игр на совершенно новый уровень.

Сообразительный не по годам 15-летний инженер Садат Сахиб (Sadat Sahib) из Бангладеша, также известный под псевдонимами ssquadteam и iamcxv7, придумал способ реализации кроссплея между Hytale и Minecraft.

Как подметили журналисты PC Gamer и GamesRadar, идея рабочего кроссплея между двумя разными играми звучит как что-то из области чёрной магии, но на деле к запретным искусствам Сахиб не прибегал.

Скриншоты (источник изображений: ssquadteam на Reddit)

Hytale выступает в роли хоста кроссплатформенной сессии. Совершённые в Hytale действия отображаются в Minecraft и наоборот: система синхронизирует мир, время суток, персонажей, строения, предметы, анимации, чат и так далее.

Работает это так: сервер Minecraft запускается JVM Hytale (виртуальная машина Java), которая использует ту же систему координат. Система делает снимок мира Hytale, восстанавливает его и отправляет в клиент Minecraft через пакеты.

По словам Сахиба, в настоящее время многие элементы Hytale и Minecraft в кроссплее не работают должным образом, однако энтузиаст продолжает совершенствовать прототип (см. видео с демонстрацией выше).

Пользователи остались ошарашены изобретательностью Сахиба. Самыми популярными комментариями в обсуждении темы на форуме Reddit являются лаконичное «что за чёрт» и его многочисленные вариации.