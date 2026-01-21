В ИИ-браузере ChatGPT Atlas появились «Действия» и функция извлечения временных меток из видео

Разработчики браузера ChatGPT Atlas, построенного на базе Chromium и ИИ-алгоритмов, тестируют новую функцию, которая, предположительно, называется «Действия» (Actions). В дополнение к этому приложение научилось понимать происходящее в видео, из-за чего можно видеть, как ChatGPT генерирует временные метки для видеороликов.

ChatGPT Atlas — это браузер, в котором ChatGPT встроен непосредственно в процесс просмотра веб-контента. Вместо переключения между вкладками и копирования ссылок с последующей вставкой в окно чат-бота, пользователь может просто задавать вопросы ИИ-алгоритму и получать на них ответы прямо на той странице, которую он просматривает в тот или иной момент времени.

Atlas понимает, на что в данный момент смотрит пользователь, помогает в нахождении нужной информации, объясняет непонятные детали и выполняет другие задачи в процессе работы с веб-контентом. Браузер может запоминать контекст, если в настройках активирована соответствующая опция, а также возвращаться к информации, которая может быть полезна, с уже просмотренных сайтов.

В дополнение к этому в Atlas реализована поддержка агентского режима, в котором браузер может открывать вкладки и выполнять последовательности действий вместо пользователя. Эта функция работает с ограничениями для обеспечения безопасности, особенно в случаях взаимодействия с ресурсами, обрабатывающими конфиденциальные данные пользователя.

Теперь же, судя по всему, Atlas научился анализировать видео, например, на YouTube. Некоторые пользователи заметили появление кнопки Timestamps, после нажатия которой ИИ-алгоритм извлекает временные метки из просматриваемого на платформе видео и отображает их в боковой панели. Не так давно OpenAI подтвердила выпуск обновления, которое в основном сосредоточено на повышении стабильности работы браузера и удобства взаимодействия с ним. Вместе с этим разработчики исправили несколько багов, включая ошибку, которая могла приводить к избыточному использованию памяти.