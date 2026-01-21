Сегодня 21 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Хакеры на соревнованиях вскрыли 37 уязви...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Хакеры на соревнованиях вскрыли 37 уязвимостей в электромобилях и зарядках Tesla — и заработали $516 500

В Токио стартовали соревнования Pwn2Own Automotive 2026, на которых специалисты по кибербезопасности в первый же день взломали мультимедийную систему Tesla и ряд зарядных станций для электромобилей. Суммарно участники обнаружили 37 уязвимостей нулевого дня и заработали $516 500.

Источник изображения: bleepingcomputer.com

Источник изображения: bleepingcomputer.com

По данным BleepingComputer, команда Synacktiv получила $35 000, скомбинировав утечку данных и ошибку записи за пределы допустимого диапазона (out-of-bounds write) для получения root-прав в медиасистеме Tesla в категории USB-атак. Они также использовали цепочку из трёх уязвимостей для выполнения кода с правами root на медиаресивере Sony XAV-9500ES, заработав дополнительные $20 000.

Команда Fuzzware.io заработала $118 000 за взлом зарядной станции Alpitronic HYC50, зарядного устройства Autel и навигационного ресивера Kenwood DNR1007XR. PetoWorks получила $50 000 за комбинацию трёх уязвимостей нулевого дня, позволившую получить root-привилегии на контроллере зарядки Phoenix Contact CHARX SEC-3150. Команда DDOS также получила значительное вознаграждение в сумме $72 500 за взлом зарядных устройств ChargePoint Home Flex, Autel MaxiCharger и Grizzl-E Smart 40A.

Завтра, во второй день соревнований, четыре команды «займутся» станцией Grizzl-E Smart 40A, три — Autel MaxiCharger, и ещё две группы попытаются получить root-права на ChargePoint Home Flex с наградой в $50 000 в случае успеха. Компания Fuzzware.io также предпримет попытку взлома зарядного устройства Phoenix Contact ради приза в $70 000.

Источник изображения: ZDI

Источник изображения: ZDI

В течение 90 дней после соревнований производители должны разработать и выпустить патчи для обнаруженных уязвимостей, прежде чем платформа Trend Micro Zero Day Initiative (ZDI), представляющая собой крупнейшую в мире независимую программу вознаграждения за обнаружение уязвимостей программного обеспечения, обнародует детали найденных багов. В фокусе хакеров находятся системы IVI, зарядные устройства для электромобилей и автомобильные операционные системы, такие как Automotive Grade Linux.

Конкурс Pwn2Own Automotive 2026, посвящённый автомобильным технологиям, проходит в Токио в рамках автомобильной конференции Automotive World с 21 по 23 января. Напомним, в 2025 году участники Pwn2Own Automotive суммарно заработали $886 250 за 49 уязвимостей, а на первом конкурсе в 2024 году сумма выплат превысила $1,3 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Агонизирующе низкое производство»: Илон Маск предрек тяжелый старт для Cybercab и Optimus
Илон Маск снова «почти закончил» ИИ-процессор Tesla AI5 — полгода назад чип был «уже готов»
Tesla запустила первый в США завод по переработке лития из руды — Маск назвал его «лицензией на печать денег»
Крупнейшее в мире полностью электрическое судно начало ходовые испытания
«Билайн бизнес» обеспечит доступ к передаче данных в HAVAL и других автомобилях GWM
В московском метро запустили первый в России беспилотный поезд
Теги: tesla, автомобили, баги
tesla, автомобили, баги
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.