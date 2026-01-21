Сегодня 21 января 2026
«Билайн» ненадолго вернул некоторым россиянам быстрый YouTube — в компании объяснили, что это было

В приложении «Билайна» на время появилась возможность смотреть видеоролики на YouTube без замедления, сообщил РБК со ссылкой на ряд абонентов. Как пояснили в компании, сервис с поддержкой такой возможности проходил тестирование в закрытом режиме, но на одном из этапов он стал на время доступен для некоторых клиентов в коммерческой сети. После этого доступ к нему закрыли.

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Источник изображения: NordWood Themes/unsplash.com

Согласно сообщениям абонентов оператора, опция просмотра видео YouTube без использования средств обхода ограничений была доступна подписчикам тарифа «План Б» в приложении «Мой Билайн». Видео можно было смотреть внутри сервиса оператора, поскольку приложение YouTube по-прежнему не работает.

Представитель компании сообщил РБК, что после стабилизации работы сервиса оператор известит об этом дополнительно.

В ноябре прошлого года «Вымпелком» открыл пользователям тарифа «План Б» доступ без ухищрений к видеосервису Netflix, музыкальному сервису Spotify и другим не работающим в России приложениям. Доступ предоставляется в приложениях и на сайтах сервисов абонентам оператора через мобильный интернет. Netflix и Spotify не заблокированы с российской стороны, но оба отключили свои сервисы на территории России.

Как пояснил независимый эксперт рынка информационной безопасности Лука Сафонов, полноценный доступ к YouTube у «Билайна» — пример избирательной маршрутизации трафика. По его словам, внутри приложения «Билайна» (при условии, что функция активирована) часть данных может идти через защищённые каналы, условно — «мосты» или тоннели, прямо к нужным ресурсам, в данном случае — к YouTube. В то же время трафик к российским сервисам идёт напрямую, без использования дополнительных маршрутов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
вымпелком, youtube, vpn, видео
