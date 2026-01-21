Цифровой рантье: OpenAI задумала брать процент с прибыли, полученной клиентами с помощью ChatGPT

Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) в ходе недавнего подкаста сообщила, что компания рассматривает возможность фундаментального изменения своей бизнес-модели, выходящей за рамки фиксированных подписок. По словам топ-менеджера, в будущем OpenAI может перейти к модели роялти с оплатой, зависящей от результатов работы клиента с ChatGPT.

В качестве иллюстрации Фрайар привела сферу разработки лекарств. Если фармацевтический партнёр использует технологии OpenAI для создания прорывного препарата, стартап может претендовать на лицензионную долю от продаж этого лекарства. Финансовый директор подчеркнула, что суть такого подхода заключается в совпадении интересов: OpenAI будет зарабатывать деньги тогда, когда их зарабатывают клиенты.

Фрайар охарактеризовала текущую стратегию компании метафорой кубика Рубика, который имеет около 43 квинтиллионов состояний. Она напомнила, что изначально OpenAI представляла собой единый блок в виде одного облачного провайдера (Microsoft), одного ключевого партнёра по чипам (Nvidia), одного флагманского продукта (ChatGPT) и — ещё совсем недавно — одной базовой подписки. Такая модель нужна была для оплаты вычислительных ресурсов.

С тех пор, как пишет в своём эксклюзивном материале Business Insider, структура бизнеса OpenAI усложнилась. Сейчас компания сотрудничает с несколькими облачными провайдерами и производителями чипов. Продуктовая линейка расширилась за пределы потребительского ChatGPT и теперь включает генератор видео Sora, корпоративные продукты, специализированные отраслевые предложения и платформы для исследований. Монетизация также трансформировалась: помимо единой подписки появились различные ценовые уровни, модель «программное обеспечение как услуга» (SaaS) и кредитная система оплаты для ресурсоёмких задач.

Фрайар подчеркнула, что главным ограничением для всех этих стратегий остаётся доступный объём вычислительных мощностей. По её словам, спрос на сервисы OpenAI сдерживается не отсутствием интереса, а нехваткой инфраструктуры. Именно это делает расширение источников дохода не просто возможным, а необходимым для выполнения миссии компании.