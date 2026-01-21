Видео в Telegram тормозят не случайно, признался Роскомнадзор — в Думе предложили план спасения мессенджера

С наступлением 2026 года россияне стали чаще жаловаться на медленную загрузку видео в Telegram. На прошлой неделе появились сообщения, что это связано с деятельностью Роскомнадзора, однако в ведомстве это опровергли. Но теперь в РКН признались, что проблемы с загрузкой медиафайлов связаны с целенаправленными ограничительными мерами против мессенджера.

Комментарий по ситуации с проблемами с загрузкой видео в Telegram дал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Он указал, что регулятор применяет санкции в ответ на отказ платформы выполнять требования по пресечению противоправных действий. По словам сенатора, Telegram игнорирует запросы российских властей, направленные на борьбу с мошенничеством, терроризмом и другими типами преступности.

«В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не "проходят" аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — сказал Шейкин. Он добавил, что ограничения вводятся последовательно, чтобы россияне могли перейти на другие мессенджеры.

В пресс-службе Роскомнадзора информацию Шейкина назвали «исчерпывающей», фактически признав использование ТСПУ для деградации трафика мессенджера.

На фоне новостей о замедлении сервиса с инициативой по защите мессенджера от полной блокировки выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. По его мнению, блокировку можно предотвратить, если лишить регулятора формальных юридических оснований для санкций.

Даванков предложил два шага:

Сбор подписей: запущен онлайн-сервис для фиксации массового протеста граждан против блокировки, чтобы продемонстрировать востребованность платформы.

Открытое письмо Павлу Дурову: политик призывает основателя Telegram открыть официальное представительство компании в России.

«Чаще всего чиновники объясняют блокировки тем, что у соцсети нет представительства в России — и значит, не с кем выстраивать диалог. Если Telegram выполнит это требование, то лишит Роскомнадзор оснований для блокировки», — заявил Даванков в своем обращении. А сбор подписей он мотивировал тем, что тогда будет видно, что множество россиян хотят пользоваться Telegram и чиновники не смогут оправдать блокировку «интересами людей».