Anthropic представила модифицированную версию «конституции» своего чат-бота Claude

Компания Anthropic старается уделять особое внимание пояснительной работе по поводу своей миссии и фирменных разработок типа того же чат-бота Claude, поэтому на этой неделе она опубликовала новую версию так называемой «конституции», поясняющей принципы его работы и те цели, которые преследуются в его развитии.

Документ определяет те этические принципы, которых компания придерживается при развитии Claude. Они также используются для самоконтроля чат-бота, всего так называемая «программная конституция» содержит 80 страниц и состоит из четырёх разделов, определяющих «базовые ценности» чат-бота: безопасность, этичность, соответствие миссии Anthropic и ориентация на пользу обществу. Каждый из разделов содержит описание того, как подобные принципы влияют на поведение Claude.

Разработчики Claude стараются не повторять ошибок конкурентов с точки зрения этики. Например, при подозрении на наличие у пользователя психических расстройств чат-бот сразу рекомендует обратиться к специалисту, если становится ясно, что ситуация может представлять угрозу жизни и здоровью человека. Этическим вопросам уделяется больше внимания в практическом разрезе, а не на уровне теоретических рассуждений. Определённые темы изначально запрещены для обсуждения — например, создание биологического оружия.

Наконец, Anthropic стремится сделать Claude максимально дружелюбным и полезным для пользователей. Обеспечение долгосрочного благополучия человека при выдаче информации чат-ботом ставится выше сиюминутных интересов. Конституция Claude при этом содержит и раздел, посвящённый философским рассуждениям разработчиков. Они задают вопросы о наличии морального статуса и сознания у Claude, подчёркивая, что они не одиноки в таких рассуждениях, и конкуренты и коллеги тоже размышляют на подобные темы.