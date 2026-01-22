Сегодня 22 января 2026
Пользователи стали тратить больше денег на мобильные приложения, чем на игры — ИИ меняет и этот рынок

Согласно результатам ежегодного отчёта «Состояние мобильных технологий» аналитической компании Sensor Tower, в 2025 году потребители впервые потратили больше денег на мобильные приложения, не являющиеся играми, чем на сами игры. Хотя данная тенденция ранее уже наблюдалась на отдельных рынках (например, в США) и в отдельные кварталы, в 2025-м она достигла глобального масштаба.

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

Источник изображения: Jonas Leupe/unsplash.com

В прошлом году потребители по всему миру потратили на приложения около $85 млрд, что на 21 % больше, чем годом ранее. Это также почти в 2,8 раза больше, чем пять лет назад.

Источник изображения здесь и ниже: Sensor Tower

Источник изображения здесь и ниже: Sensor Tower

Генеративный искусственный интеллект, ставший определяющим трендом последнего года, продемонстрировал лидирующий рост доходов: выручка от внутриигровых покупок в этой категории увеличилась более чем в три раза, превысив $5 млрд в 2025 году. Количество загрузок приложений с ИИ также выросло, удвоившись по сравнению с прошлым годом и достигнув 3,8 млрд.

Рост сегмента можно объяснить несколькими факторами. Одним из ключевых стала популярность ИИ-помощников среди потребителей: 10 самых скачиваемых приложений — это ИИ-помощники. Лидерами в этой группе стали ChatGPT от OpenAI, Google Gemini и DeepSeek. Только один ChatGPT принёс $3,4 млрд дохода от внутриигровых покупок (IAP) по всему миру.

В 2025 году потребители провели 48 млрд часов в приложениях с генеративным ИИ, что в 3,6 раза больше, чем в 2024 году, и в 10 раз больше, чем в 2023 году. Количество сессий, то есть количество раз, когда пользователи открывали и использовали приложение, превысило 1 трлн в 2025 году. Примечательно, что этот показатель рос быстрее, чем количество загрузок, что говорит о том, что существующие пользователи быстрее наращивали свою вовлечённость, чем приложения привлекали новых пользователей.

Ещё одним фактором, стимулирующим рост доходов и внедрение ИИ-приложений, стали активные инвестиции в своих ИИ-помощников крупных технологических компаний Google, Microsoft и X. За последний год они быстрыми темпами внедряли новые возможности для ИИ-помощников, улучшая такие области, как помощь в программировании, генерация контента, логическое мышление, выполнение задач, точность и многое другое. В отчёте особо отмечен прогресс в сфере генерации изображений и видео и выделяются такие модели генерации изображений, как GPT-4o от ChatGPT и Nano Banana от Google.

Среди ведущих разработчиков ИИ на компании OpenAI и DeepSeek пришлось почти 50 % мирового объёма загрузок. В 2024 на их долю приходилось 21 % загрузок. Крупные технологические компании за тот же период увеличили свою долю рынка с 14 % до почти 30 %, вытеснив более ранних конкурентов ChatGPT, таких как Nova, Codeway и Chat Smith.

В отчёте аналитиков также подчёркивается роль мобильных устройств в подключении пользователей к сервисам генеративного ИИ. По оценкам Sensor Tower, к концу года общая аудитория ИИ-помощников в США превысила 200 млн человек, и более половины (110 млн) использовали помощников исключительно на мобильных устройствах. Для сравнения, в 2024 году только около 13 млн пользователей использовали для этих задач исключительно мобильные устройства.

Помимо голосовых помощников, популярными приложениям на основе ИИ в 2025 году были приложение для генерации музыки Suno, приложение для преобразования текста в видео Jimeng AI от ByteDance, а также приложения-компаньоны на основе ИИ, такие как Character.ai и Polybuzz.

Исследование Sensor Tower показывает, что ИИ-приложения были не единственным источником дохода в прошлом году. Росту также способствовали приложения социальных сетей, для просмотра потокового видео, а также приложения для повышения продуктивности. Например, потребители проводили в среднем 90 минут в день в приложениях социальных сетей, что в общей сложности составило почти 2,5 трлн часов, что на 5 % больше по сравнению с прошлым годом.

мобильные приложения, искусственный интеллект, аналитика, анализ рынка
