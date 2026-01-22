Ubisoft потратила на Beyond Good and Evil 2 уже более полумиллиарда долларов — долгострой пережил новую чистку

Накануне французский издатель и разработчик Ubisoft провёл масштабную чистку своего портфолио, жертвой которой стал многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, а какова судьба не менее проблемной Beyond Good and Evil 2?

Напомним, Beyond Good and Evil 2 была подтверждена ещё в 2008 году и повторно представлена в 2017-м, однако уже долгое время о проекте ничего не слышно (по крайней мере, официально).

Как передаёт инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на своих информаторов, Beyond Good and Evil 2 пережила новую чистку Ubisoft и до сих пор находится в активной разработке.

По данным Хендерсона, к настоящему моменту Ubisoft потратила на производство Beyond Good and Evil 2 уже более $500 млн, однако всё ещё (по крайней мере, на данный момент) считает, что проект стоит своих денег.

С официального анонса Beyond Good and Evil 2 прошло уже больше 17 лет, однако актуальная версия игры, если верить Хендерсону, находится в разработке «всего» восемь−девять.

Творческим руководителем Beyond Good and Evil 2 с осени 2024 года выступает бывший дизайн-директор King и DICE Фавзи Месмар (Fawzi Mesmar), сменивший на этом посту трагически скончавшегося в 2023-м Эмиля Морела (Emile Morel).

Сроки релиза Beyond Good and Evil 2 не уточняются. Прошлой осенью Ubisoft планировала выпустить игру до конца 2027 года, но теперь Хендерсон полагает, что ждать придётся ещё несколько лет.