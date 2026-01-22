Илон Маск созрел для вывода SpaceX на биржу благодаря идее создания ЦОД в космосе

Казалось бы, не все высказывания эксцентричного миллиардера Илона Маска (Elon Musk) следует воспринимать всерьёз, но за некоторые идеи он ухватывается настолько сильно, что не жалеет никаких средств на их воплощение. Заявив о необходимости строить центры обработки данных в космосе, он понял, что деньги на их создание придётся привлекать через публичное размещение акций SpaceX.

Одноимённая частная аэрокосмическая компания до сих пор остаётся частной, но серьёзные привлекаемые суммы инвестиций позволяли ей претендовать на звание самого дорогого стартапа в мире, пока конкурировать с ней за этот статус не начала OpenAI. Исторически руководство SpaceX придерживалось позиции, согласно которой выходить на IPO будет необходимо лишь после того, как ракеты-носители этой марки начнут регулярно совершать полёты на Марс.

Идею о возможности строительства ЦОД в космосе высказывал не только Илон Маск, но он буквально загорелся ею, как поясняет The Wall Street Journal, а потому стремится стать первопроходцем в этой сфере. Деньги на реализацию этой идеи можно было бы взять на фондовом рынке путём размещения акций SpaceX, поэтому соответствующее событие наверняка произойдёт раньше, чем планировалось. Кроме того, средства пригодились бы и для качественного рывка в развитии ИИ-стартапа xAI, для которого Маск и будет строить ЦОД в космосе. Соперничающий с Маском Сэм Альтман (Sam Altman), возглавляющий OpenAI, в прошлом году изучал возможность покупки аэрокосмической компании для доставки элементов ЦОД на орбиту Земли.

Маск решил поторопиться с IPO компании SpaceX ещё и по той причине, что в этом году на публичный фондовый рынок готовятся выйти конкурирующие с xAI стартапы OpenAI и Anthropic. Чтобы иметь шансы привлечь больше средств инвесторов, нужно опередить соперников с IPO, как считает Маск. Уже скоро он выберет банки для сопровождения этой процедуры, а провести IPO компании SpaceX он намерен в районе июля. Опыт руководства публичной компанией Tesla нельзя назвать исключительно приятным для Маска, поскольку он то и дело сталкивается с претензиями регуляторов и судебными исками, поэтому готовность вывести SpaceX на IPO говорит об отсутствии у миллиардера разумных альтернатив быстро собрать желаемые суммы.

Как поясняют осведомлённые источники, SpaceX тайно разрабатывала технологии создания вычислительных центров в космосе уже несколько лет подряд, и в прошлом году она добилась некоторого прогресса в этой области. К середине прошлого года Маск всё более настойчиво начал говорить о соответствующих инициативах, строительство ЦОД в космосе буквально стало для него приоритетной идеей.

Илон Маск владеет более чем 40 % акций SpaceX, после выхода компании на биржу он смог бы продавать или закладывать их для реализации прочих проектов, а ещё SpaceX могла бы купить пакет акций xAI для поддержки данного стартапа, который пока сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны OpenAI и других игроков рынка. По сути, SpaceX и xAI уже сотрудничают. Прошлым летом SpaceX вложила в xAI около $2 млрд, а сервис технической поддержки клиентов дочерней компании Starlink работает на основе технологий xAI.

Как добавляет WSJ, руководство SpaceX поставило сотрудников компании в известность о намерениях выйти на IPO в 2026 году ещё в начале прошлого месяца. Стремление развернуть ЦОД в космосе прямо указывалось в качестве главной причины выхода на фондовый рынок. Успех программы ракеты-носителя Starship позволил бы SpaceX решить многие технические проблемы, связанные со строительством ЦОД в космосе, но пока компания не перешла к регулярному коммерческому использованию этой ракеты. Испытания обновлённой версии Starship должны состояться в скором времени.