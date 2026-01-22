Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Илон Маск созрел для вывода SpaceX на би...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск созрел для вывода SpaceX на биржу благодаря идее создания ЦОД в космосе

Казалось бы, не все высказывания эксцентричного миллиардера Илона Маска (Elon Musk) следует воспринимать всерьёз, но за некоторые идеи он ухватывается настолько сильно, что не жалеет никаких средств на их воплощение. Заявив о необходимости строить центры обработки данных в космосе, он понял, что деньги на их создание придётся привлекать через публичное размещение акций SpaceX.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Одноимённая частная аэрокосмическая компания до сих пор остаётся частной, но серьёзные привлекаемые суммы инвестиций позволяли ей претендовать на звание самого дорогого стартапа в мире, пока конкурировать с ней за этот статус не начала OpenAI. Исторически руководство SpaceX придерживалось позиции, согласно которой выходить на IPO будет необходимо лишь после того, как ракеты-носители этой марки начнут регулярно совершать полёты на Марс.

Идею о возможности строительства ЦОД в космосе высказывал не только Илон Маск, но он буквально загорелся ею, как поясняет The Wall Street Journal, а потому стремится стать первопроходцем в этой сфере. Деньги на реализацию этой идеи можно было бы взять на фондовом рынке путём размещения акций SpaceX, поэтому соответствующее событие наверняка произойдёт раньше, чем планировалось. Кроме того, средства пригодились бы и для качественного рывка в развитии ИИ-стартапа xAI, для которого Маск и будет строить ЦОД в космосе. Соперничающий с Маском Сэм Альтман (Sam Altman), возглавляющий OpenAI, в прошлом году изучал возможность покупки аэрокосмической компании для доставки элементов ЦОД на орбиту Земли.

Маск решил поторопиться с IPO компании SpaceX ещё и по той причине, что в этом году на публичный фондовый рынок готовятся выйти конкурирующие с xAI стартапы OpenAI и Anthropic. Чтобы иметь шансы привлечь больше средств инвесторов, нужно опередить соперников с IPO, как считает Маск. Уже скоро он выберет банки для сопровождения этой процедуры, а провести IPO компании SpaceX он намерен в районе июля. Опыт руководства публичной компанией Tesla нельзя назвать исключительно приятным для Маска, поскольку он то и дело сталкивается с претензиями регуляторов и судебными исками, поэтому готовность вывести SpaceX на IPO говорит об отсутствии у миллиардера разумных альтернатив быстро собрать желаемые суммы.

Как поясняют осведомлённые источники, SpaceX тайно разрабатывала технологии создания вычислительных центров в космосе уже несколько лет подряд, и в прошлом году она добилась некоторого прогресса в этой области. К середине прошлого года Маск всё более настойчиво начал говорить о соответствующих инициативах, строительство ЦОД в космосе буквально стало для него приоритетной идеей.

Илон Маск владеет более чем 40 % акций SpaceX, после выхода компании на биржу он смог бы продавать или закладывать их для реализации прочих проектов, а ещё SpaceX могла бы купить пакет акций xAI для поддержки данного стартапа, который пока сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны OpenAI и других игроков рынка. По сути, SpaceX и xAI уже сотрудничают. Прошлым летом SpaceX вложила в xAI около $2 млрд, а сервис технической поддержки клиентов дочерней компании Starlink работает на основе технологий xAI.

Как добавляет WSJ, руководство SpaceX поставило сотрудников компании в известность о намерениях выйти на IPO в 2026 году ещё в начале прошлого месяца. Стремление развернуть ЦОД в космосе прямо указывалось в качестве главной причины выхода на фондовый рынок. Успех программы ракеты-носителя Starship позволил бы SpaceX решить многие технические проблемы, связанные со строительством ЦОД в космосе, но пока компания не перешла к регулярному коммерческому использованию этой ракеты. Испытания обновлённой версии Starship должны состояться в скором времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В течение года SpaceX удвоит производства терминалов Starlink — интернет из космоса может стать дешевле
Илон Маск благодаря решению суда стал первым в истории человеком с состоянием $700 млрд
Братская помощь: SpaceX купила больше тысячи провальных Cybertruck для улучшения отчётности Tesla
Apple снова стала самым дорогим брендом в мире — Nvidia взлетела на пятое место
Китайские учёные нашли в образцах с обратной стороны Луны то, что раньше в природе не встречалось
По стопам OpenAI: Apple готовит ИИ-гаджет в виде шайбы — с парой камер, кнопкой и динамиками
Теги: spacex, ipo, цод, илон маск
spacex, ipo, цод, илон маск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.