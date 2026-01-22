Сегодня 22 января 2026
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода GreedFall: The Dying World из раннего доступа Steam

Издательство Nacon и разработчики из французской студии Spiders (Steelrising) объявили точную дату выхода релизной версии своего фэнтезийного ролевого экшена GreedFall: The Dying World.

Источник изображений: Nacon

Напомним, игра заступила в ранний доступ Steam осенью 2024 года как GreedFall 2: The Dying World, а выходит из него без цифры в названии. Премьера версии 1.0 ожидалась ещё в 2025-м, но разработка затянулась.

Как стало известно, релизная версия GreedFall: The Dying World поступит в продажу уже 12 марта 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался новым обзорным геймплейным трейлером.

История GreedFall: The Dying World берёт начало за три года до событий первой GreedFall, на заре распространения малихора — загадочной (и смертельно опасной) болезни, постепенно захватывающей древний континент Гакан.

Игрокам достанется роль уроженца острова Тир-Фради, которого насильно увезли на Гакан. Герою предстоит обрести свободу, ввязаться в обширный заговор и спасти не только свой остров, но и весь континент.

Обещают уникальный мир с разнообразными локациями, напряжённые сражения с тактической паузой, восьмерых колоритных компаньонов и систему отношений с ними, а также текстовый перевод на русский.

За время в раннем доступе GreedFall: The Dying World получила лишь два крупных обновления (в марте и ноябре 2025 года), заслужила чуть больше 500 «смешанных» обзоров (рейтинг 57 %) и достигла пикового онлайна в размере 375 человек.

Источники:

Теги: greedfall: the dying world, spiders, nacon, ролевой экшен
