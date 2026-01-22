«Подступает настоящая буря»: последнее дополнение к Atomic Heart получило новый тизер и сроки выхода

Разработчики из студии Mundfish обнародовали второй тизер-трейлер и сроки выхода последнего, четвёртого дополнения к своему нашумевшему ретрофутуристическому шутеру Atomic Heart.

Напомним, Mundfish начала дразнить фанатов изображениями из финального аддона для Atomic Heart прошедшей осенью, а с началом зимы опубликовала первый тизер и пообещала, что DLC выйдет «уже скоро».

Как стало известно, под «скоро» Mundfish на самом деле подразумевала весну 2026 года. Об этом возвещает растянувшийся на 39 секунд новый тизер дополнения, получивший название «Беда» (Calamity).

Тизер предупреждает, что затишье подходит к концу и «подступает настоящая буря». В видео демонстрируют вынесенный на берег крейсер «Беда» (отсылка к «Приключениям капитана Врунгеля») и столкновение с роботом «Лапка».

«Чтобы бросить вызов ХРАЗу, П-3 и Близняшке, предстоит отправиться в самое засекреченное место Предприятия 3826, где их будет ждать битва за судьбу всего мира», — гласит описание ролика.

Напомним, ХРАЗ — полимерная сущность, в одном из двух финалов Atomic Heart взявшая под контроль всех роботов СССР, чтобы сеять хаос и смерть. Помешать злодею может лишь Нечаев и его жена Катя, чьё сознание было заперто в Близняшках.

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в прошлом июне.