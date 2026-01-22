Создатели Psychonauts анонсировали мультиплеерный гончарный боевик Kiln для тех, кто любит не только разрушать, но и творить

Загадочной секретной четвёртой игрой на презентации Developer_Direct 2026 оказался новый неординарный проект от разработчиков из американской студии Double Fine Productions (серия Psychonauts).

Игра называется Kiln и представляет собой многопользовательский гончарный боевик для тех, кто любит и творить, и разрушать. Анонс сопровождался геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Пользователи в роли разноцветных духов сначала будут создавать на гончарном круге горшки (от размеров и формы зависят их способности), а затем сталкивать их друг с другом (иногда в буквальном смысле) на боевых аренах.

В рамках матчей участникам предстоит подобрать удачное сочетание горшков и стилей игры, чтобы прорвать вражескую оборону, набрать достаточный запас воды и потушить пламя в печи соперников.

«Творите и разрушайте вместе — обжигать и разбивать горшки гораздо веселее с друзьями. Общайтесь, экспериментируйте с глиной и делитесь творениями или отправляйтесь прямиком в сетевые сражения и начинайте размахивать глиняными кулаками!» — призывают авторы.

Скриншоты

Обещают огромное множество сочетаний форм и размеров, неожиданные стили игры, проработанную механику создания керамических изделий, возможность отточить свои гончарные навыки и текстовый перевод на русский.

Релиз Kiln ожидается ближайшей весной на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. На сайте Double Fine доступна запись на предстоящее закрытое бета-тестирование.