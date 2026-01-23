Сегодня 23 января 2026
Новости Software
Россияне оспорили отказ суда рассматривать иск о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp

В Москве обжаловали отказ Таганского районного суда рассматривать иск частного лица Константина Ларионова и 105 соистцов к Роскомнадзору и Минцифры, которые уверены в незаконности действий властей по ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Ларионова.

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

«Мы подали апелляцию по иску против РКН и Минцифры <…> Сегодня частная жалоба подана в Московский городской суд. Теперь мы ждём назначения даты судебного заседания», — сказано в сообщении Ларионова. Он добавил, что Мосгорсуд как апелляционная инстанция не обязан заслушивать пояснения истцов, но обратившиеся в суд граждане придут на заседания и будут готовы ответить на вопросы.

В самой же апелляции сказано, что отказавшийся от рассмотрения иска суд допустил нарушения — в частности, препятствовал истцам в праве узнать и подтвердить их статус по делу, указав их как «неопределённый круг лиц». Кроме того, суд не известил истцов о ходатайстве ответчика о прекращении производства и не направил истцу копию определения о назначении даты и времени подготовки дела к разбирательству. Отмечается, что суд назначил подготовку дела к разбирательству на 14:00 мск 29 декабря 2025 года, а уже в 14:20 мск началось заседание по ходатайству ответчика о прекращении производства.

«При этом просьба истца об отложении судебного разбирательства для ознакомления с ходатайством ответчика и материалами дела (отражена в протоколе суда) не была разрешена судом, определение судом не вынесено, в связи с чем истцы были лишены права на надлежащее ознакомление с заявленным ответчиком ходатайством и подготовкой к судебному разбирательству. Соистцы тем более не могли получить информацию о заявленном ходатайстве», — сказано в апелляции.

В дополнение к этому в жалобе указано на другие допущенные судом нарушения. Речь об отсутствии оглашения ходатайства ответчика и отказе в истребовании доказательств. Всё это, по мнению истца, указывает на пристрастный характер ведения дела.

Напомним, иск к Роскомнадзору и Минцифры был подан после введения ограничений на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp в России. В конце декабря Таганский районный суд Москвы прекратил производство, указав, что истцы не предоставили доказательств того, что уполномочены защищать права владельцев этих сервисов. Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков в Telegram и WhatsApp в августе прошлого года.

Источник:

Теги: telegram, whatsapp, судебное разбирательство, россия
