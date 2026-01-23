Сегодня 23 января 2026
Глава Apple назначил куратором отдела дизайна компании Джона Тернуса

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в конце прошлого года тихо назначил старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения в Apple Джона Тёрнуса (John Ternus) куратором всех дизайнерских подразделений компании. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на отчёт Bloomberg, согласно которому Тёрнусу теперь отведена роль «исполнительного спонсора» дизайна в Apple.

Источник изображения: Guillaume Bleyer/Unsplash

Источник изображения: Guillaume Bleyer/Unsplash

На практике Тёрнус будет курировать стратегию в области дизайна на уровне высшего руководства, в то время как главы дизайнерских подразделений продолжат отчитываться напрямую Тиму Куку. Ранее в сферу ответственности Тёрнуса, тесно работавшего с командой промышленного дизайна, не входило прямое управление ни этой группой, ни коллективом, занимающимся пользовательскими интерфейсами в программном обеспечении.

Источники Bloomberg назвали такую схему управления «странной договоренностью» и считают это признанием того, что Тёрнус, видимо, лучше подходит для роли куратора дизайна, чем Кук, который обычно дистанцируется от принятия дизайнерских решений. В Apple ключевые решения по дизайну по-прежнему принимаются консенсусом среди высших руководителей, однако новая должность даёт Тёрнусу определённое влияние.

Назначение произошло на фоне кадровых перестановок в руководстве дизайнерского подразделения после ухода Джона Айва (Jony Ive). В разное время дизайн в Apple курировали только самые заметные фигуры в истории компании: сам Айв (до 2019 года), Тим Кук (непродолжительное время в 2015-2017 годах) и бывший операционный директор Джефф Уильямс (Jeff Williams) с 2019 по 2025 год. Теперь к этому списку присоединился Джон Тёрнус.

Bloomberg отмечает, что, несмотря на изменения, в Apple нет признаков скорой отставки Кука. При этом Тёрнус считается одним из главных внутренних претендентов на его место. Так как Кук лично старается ознакомить Тёрнуса с большим количеством аспектов работы компании, а Apple всё чаще выдвигает его на роль публичного лица бренда, это усиливает ощущение его возможного будущего назначения в качестве главы компании.

Источник:

Теги: apple, тим кук, генеральный директор, дизайн, назначение
