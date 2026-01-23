Intel не справляется со спросом на серверные процессоры — акции по итогам публикации квартального отчёта упали в цене на 11 %

Вчерашний оптимизм инвесторов по поводу способности Intel зарабатывать на буме ИИ быстро улетучился после публикации официальной финансовой статистики. Руководство компании было вынуждено признать, что не успевает за спросом в серверном сегменте, с уровнем качества новых техпроцессов есть проблемы, а клиенты примут решение об использовании технологии Intel 14A не ранее конца 2026 года.

Кроме того, как добавляет Reuters, прогнозы Intel на текущий квартал оказались ниже ожиданий рынка, что тоже способствовало снижению курса акций процессорного гиганта. Генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) был вынужден признаться: «В краткосрочной перспективе, к моему сожалению, мы не можем в полной мере удовлетворять рыночный спрос». По его словам, команда руководителей неустанно работает над повышением производительности предприятий Intel, и хотя выход годной продукции соответствует внутренним плановым показателям, он всё равно ниже того уровня, на который хотел бы рассчитывать глава компании. «Ускорение роста выхода годной продукции станет важным рычагом в 2026 году, поскольку мы стараемся лучше поддерживать наших клиентов», — добавил Тан. Уровень выхода годной продукции и объёмы её производства в целом не устраивают его лично, и над этим компании предстоит работать, по словам руководителя.

В текущем квартале Intel рассчитывает выручить от $11,7 до $12,7 млрд, что на $500 млн ниже результата аналогичного квартала предыдущего года, а также ниже прогноза сторонних аналитиков, которые рассчитывали на $12,5 млрд выручки. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) пояснил, что дополнительное количество дефицитных процессоров для серверного применения появится не ранее конца текущего квартала. В четвёртом квартале запасы готовой продукции были почти полностью истощены. Навёрстывать отставание предложения от спроса придётся в течение нескольких месяцев, поставки будут наращиваться каждый квартал в этом году. Глава корпорации Лип-Бу Тан добавил, что на улучшение положения Intel в целом уйдёт много времени — возможно, несколько лет. Сейчас, по его мнению, одна из проблем Intel заключается в исполнительской дисциплине, которую надо улучшать.

Капитальные затраты в текущем году Intel решила оставить на уровне предыдущего, хотя ранее хотела их сократить. Тем не менее, положительный эффект от установки нового оборудования и внедрения новых техпроцессов почувствуется не ранее 2027 года, по словам Зинснера. Другой проблемой является тесная взаимосвязь производственных возможностей Intel в клиентском и серверном сегментах рынка. Если резко наращивать производство чипов для ЦОД, то пострадает сегмент ПК. Финансовый директор пояснил, что на продуктовом направлении в этом квартале выручка сильнее сократится в сегменте ПК, чем в серверном.

Кроме того, руководство Intel обеспокоено ростом цен на память, ведь он способен снизить спрос на ноутбуки и компьютеры. Зинснер пояснил, что умеренный прогноз по динамике выручки на текущий квартал обусловлен отсутствием у Intel возможности быстро удовлетворить спрос на свою продукцию. Норма прибыли в годовом сравнении опустится сразу на 4,7 п.п. до 34,5 %, во многом из-за высоких расходов на масштабирование производства и освоение новых техпроцессов. Такие значения показателя категорически не устраивают руководство компании.

Прошлый квартал Intel завершила снижением совокупной выручки на 4,1 % до $13,7 млрд, причём аналитики рассчитывали на чуть менее низкую сумму — $13,4 млрд. Чистые убытки за квартал достигли $600 млн, что значительно выше наблюдавшихся годом ранее $100 млн. Как отметил Зинснер, прошлый квартал был уже пятым по счёту, в течение которого Intel демонстрировала превышение выручки над прогнозом. Норма прибыли за период достигла 37,9 %, превысив собственные прогнозы компании. Негативное влияние на этот показатель продемонстрировало увеличение доли чипов для потребительских процессоров, заказываемых Intel на стороне (у конкурирующей TSMC).

Клиенты на технологию Intel 14A определятся к концу этого года, но Зинснер заявил, что компания вряд ли будет раскрывать их имена. Как только контракты с заказчиками будут заключены, Intel начнёт активно тратить средства на масштабирование производства чипов по технологии 14A, по словам финансового директора.

В прошлом квартале на контрактном направлении Intel выручила $4,5 млрд, что выше результата годичной давности на $200 млн, но операционные убытки компании в этом сегменте выросли с $2,2 до $2,5 млрд. По словам представителей Intel, растёт количество клиентов, заказывающих у компании не только обработку кремниевых пластин, но и тестирование и упаковку чипов. Во втором полугодии количество заказов на последнем направлении должно увеличиться.

Компания особо подчёркивает, что последовательный рост выручки на контрактном направлении на 6,4 % был обусловлен ростом доли кремниевых пластин, обрабатываемых с использованием EUV-литографии. Эта доля выросла с менее чем 1 % в 2023 году до более чем 10 % в 2025 году. Выручка Intel Foundry от внешних клиентов в четвёртом квартале выросла до $222 млн, но в значительной мере это определялось реструктуризацией, связанной с обособлением Altera. В текущем квартале выручка Intel на контрактном направлении должна последовательно вырасти на двузначное количество процентов.

Годовая выручка в размере $53 млрд почти не изменилась относительно предыдущего года, она почти на $25 млрд ниже исторического максимума, зарегистрированного в 2021 году. Норма прибыли по итогам прошлого года слегка выросла до 36,7 %. Свободных денежных средств на операционном уровне по итогам года было получено $9,7 млрд, а капитальные затраты составили $17,7 млрд. С учётом инвестиций в капитал корпорации, которые были сделаны в прошлом году властями США, компаниями Nvidia и SoftBank, процессорный гигант смог завершить год с $37,4 млрд свободных средств и высоколиквидных эквивалентов.

Выручка Intel в продуктовом сегменте в прошлом квартале выросла последовательно на 2 % до $12,9 млрд. Компания вынуждена разрываться между обслуживанием клиентского и серверного сегмента. Первый по-прежнему крупнее в показателях выручки, но второй растёт быстрее.

В частности, на клиентском направлении выручка Intel сократилась в годовом сравнении на 4 % до $8,2 млрд. Это произошло даже с учётом роста объёмов поставок компонентов для ПК с функцией ускорения ИИ на 16 %. Серверная выручка увеличилась последовательно на 15 % до $4,7 млрд, но рост мог бы оказаться выше, если бы не производственные ограничения компании. В любом случае, такой последовательный рост выручки на направлении ЦОД оказался крупнейшим за десять лет и превзошёл собственные ожидания компании.

В сегменте ASIC, за которое отвечает получившая определённую независимость Altera, выручка Intel выросла более чем на 50 % по итогам всего 2025 года, а в четвёртом квартале увеличилась на 26 % последовательно. В прошлом квартале она вышла на годовой приведённый уровень более $1 млрд.