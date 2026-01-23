Intel жертвует рынком ПК ради серверов — дефицит Core пока никуда не денется, но Nova Lake придут по плану

На минувшей квартальной конференции представители Intel были вынуждены признаться, что компания не способна удовлетворить спрос на свои серверные процессоры, а потому будет в какой-то мере жертвовать интересами потребительского сектора, перенаправляя туда доступные ресурсы. Впрочем, окончательно забыть о потребностях покупателей ПК компания всё же не решится.

Как поясняет Tom’s Hardware, финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) на этапе общения с аналитиками на квартальном отчётном мероприятии признался в необходимости смещения ресурсов в сторону серверного направления: «Мы сдвигаем как можно больше в центры обработки данных, мы не можем оставить ни с чем клиентский рынок». Отрасль, по его словам, сталкивается с очень серьёзным вызовом, который выражается в дефиците памяти и росте цен.

В плане перераспределения ресурсов в пользу серверного сегмента на практике это выразится в том, что Intel будет больше кремниевых пластин обрабатывать самостоятельно для выпуска серверных процессоров, а кристаллы для потребительских процессоров будет активнее заказывать на стороне. Уже давно их поставляет для неё тайваньская TSMC, так что «обратная миграция ассортимента» на собственный конвейер Intel с этой точки зрения просто замедлится. Безусловно, это негативно повлияет на норму прибыли Intel, и это отображается в актуальных прогнозах компании на текущий квартал.

Запасы процессоров потребительского класса у Intel сейчас весьма скудны, по признанию представителей руководства. Более того, рост цен на комплектующие для ПК может ограничить способность Intel наращивать поставки компонентов в этом сегменте рынка. Выручка компании на клиентском направлении в текущем квартале должна снизиться. По словам главы компании, в ближайшие несколько лет Intel добьётся прибыльности в сегменте ноутбуков и ПК, а её доля на рынке достигнет 45 %.

Говоря о сроках выхода новых процессоров, генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) подчеркнул, что настольные модели семейства Nova Lake всё равно выйдут до конца текущего года. Это будут первые процессоры Intel настольного класса, выпускаемые по собственной технологии Intel 18A. Опытное производство настольных процессоров по технологии Intel 14A компания обещает начать в конце 2027 года, а к серийному выпуску перейти уже в 2028 году.

Глава Intel отдельно подчеркнул, что уровень выхода годных чипов в рамках технологии 18A соответствует целевым показателям компании, но непосредственно генерального директора он не устраивает. Если Intel удастся улучшать этот показатель на 7–8 процентных пунктов ежемесячно, то в конечном итоге затраты на выпуск процессоров по этой технологии удастся заметно снизить. Клиентский бизнес Intel в четвёртом квартале показал снижение выручки на 7 % до $8,2 млрд. По итогам всего года профильная выручка сократилась на 3 %. Серверный сегмент пока приносит Intel почти в два раза меньше выручки, но она растёт высокими темпами. В четвёртом квартале она выросла на 9 % до $4,7 млрд, а по итогам всего года увеличилась на 5 % до $16,9 млрд.