AMD опровергла заявления Intel о превосходстве Panther Lake — мобильные Ryzen по-прежнему быстрее

Компания AMD решила ответить на заявления Intel, сделанные на презентации CES 2026. Правда, проверить все утверждения каждой из них невозможно, поскольку обзоров ни одной из новых представленных платформ пока нет. AMD решила не относиться к словам Intel легкомысленно. С новыми чипами Panther Lake Intel хочет усилить свои позиции в сегменте ноутбуков, предложив более эффективную архитектуру, а также более производительную по сравнению с предыдущим поколением встроенную графику.

AMD выпустила короткую презентацию «Позиционирование против Intel Panther Lake», которая может показаться более интересной, чем сами анонсы компаний на выставке CES 2026. Презентация состоит из четырёх страниц, но только две из них содержат фактическую информацию. Остальные страницы — это титульный слайд и дисклеймер.

На первом слайде AMD разделила ноутбуки на категории: «Премиум», «Тонкие и лёгкие», «Средний сегмент» и «Начальный уровень». AMD сопоставила эти уровни с процессорами Ryzen AI Max, Ryzen AI 400, Ryzen AI 300 и Ryzen 200, а затем заявила, что «одержала победу» в каждом из них против решений Intel.

Второй слайд напрямую критикует заявления Intel на CES относительно её нового процессора Core Ultra X9 388H. AMD в ответ утверждает, что Ryzen AI Max 395+ оснащён «на 37 % более быстрой встроенной графикой» по сравнению с этим чипом Intel, и добавляет о «вдвое большем количестве потоков обработки» у её процессора. Последние заявление правдиво, независимо от того, что говорит Intel, однако AMD забыла упомянуть, что серия процессоров MAX предназначена для гораздо более энергоёмких систем (TDP 80–120 Вт), поэтому это не совсем корректное сравнение.

AMD также опровергает утверждения Intel об эффективности её процессоров, ссылаясь на её же (Intel) материалы и утверждая, что эти данные показывают незначительное или полное отсутствие преимуществ в энергоэффективности и времени автономной работы новых процессоров Panther Lake по сравнению с предшественниками Lunar Lake. На том же слайде утверждается, что Intel не делала никаких заявлений о производительности, энергопотреблении или возможностях ИИ для остальных процессоров линейки, а затем говорится, что Ryzen AI 400 должны лидировать по производительности и графике в этих сегментах.

Излишне говорить, что это один из самых колких комментариев в сторону конкурента, которые мы видели от AMD за последнее время. Возможно, это потому, что у AMD на этот раз нет новой серии процессоров Ryzen (те же Ryzen AI 400 — это, по сути, обновлённые Ryzen AI 300 на той же архитектуре). Intel же представила совершенно новые процессоры, с новой архитектурой, структурой и встроенной графикой. Впрочем, не исключено, что AMD уверена в своих заявлениях, а утверждения Intel, прозвучавшие на CES, могут не подтвердиться в реальных тестах.

Процессоры Intel Panther Lake, как ожидается, дебютируют в конце этого месяца в составе первых ноутбуков. В свою очередь, AMD пока не говорила о дате запуска своих процессоров Ryzen AI 400. Но, как уже говорилось выше, Ryzen AI 400 — это лишь незначительное обновление предыдущей линейки Ryzen AI 300, а процессоры Ryzen AI Max 300 доступны на рынке уже почти год.