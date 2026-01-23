Сегодня 23 января 2026
«Снова чувствую себя ребёнком, когда смотрю это»: 17 минут нового геймплея Nioh 3 взбудоражили фанатов перед скорым релизом

Издательство Koei Tecmo и разработчики из японской студии Team Ninja в преддверии уже скорого релиза устроили 17-минутную геймплейную демонстрацию фэнтезийного ролевого экшена с полуоткрытым миром Nioh 3.

Источник изображений: Koei Tecmo

События Nioh 3 развернутся в нескольких исторических периодах Японии (Эдо, Сэнгоку, Хэйан и Бакумацу). Игрокам достанется роль юного воина Токугавы Иэясу, который готовится стать следующим сёгуном.

По сюжету в перечисленных эпохах из-за сбившихся с пути героев возникают ужасные демонические царства «Горнила». Протагонисту предстоит очистить эти измерения и доказать свои способности на пути к титулу.

Один из таких павших героев

Представленный Koei Tecmo и Team Ninja 17-минутный геймплейный ролик Nioh 3 демонстрирует зачистку «Горнил» в разных исторических периодах, схватки с уникальными ёкаями и грозными боссами.

Помимо прочего, в видео показали разницу между геймплейными стилями самурая и ниндзя, разные типы оружия, исследование полуоткрытых локаций и небоевые элементы (вроде поиска духов Кодама).

Пользователи в комментариях остались в восторге от новой демонстрации и с нетерпением ждут предстоящий релиз. «Снова чувствую себя ребёнком, когда смотрю это», — не может нарадоваться yasinyilmaz6225.

Nioh 3 выйдет 6 февраля на PC (страница недоступна в российском Steam) и PS5. На следующей неделе, 29 января, разработчики выпустят демоверсию с возможностью перенести прогресс в полную игру. Заявлен текстовый перевод на русский.

Теги: nioh 3, team ninja, koei tecmo, ролевой экшен
