«Да здравствует Принц!»: в ответ на отмену ремейка GOG спасёт классическую Prince of Persia: The Sands of Time от цифрового небытия

Администрация сервиса GOG, борющегося за сохранение классических видеоигр для будущих поколений, отреагировала на отмену ремейка культового приключенческого экшена Prince of Persia: The Sands of Time от Ubisoft.

Напомним, прекратить разработку переосмысления «Песков времени» решили спустя пять лет после его анонса. Ubisoft Montreal не достигла должного уровня качества, а тратить на ремейк ещё больше времени и денег посчитали безответственным.

В GOG отметили, что новость об отмене ремейка расстроила многих, но открыла компании возможность отдать честь игре, с которой всё началось: «Не просто классике, а шедевру, заслуживающему сиять ещё ярче, чем когда-либо».

Как стало известно, GOG активно работает над добавлением оригинальной Prince of Persia: The Sands of Time в свою программу по сохранению игр Preservation Program «как можно скорее».

«Мы вкладываем душу в то, чтобы оригинальная The Sands of Time не просто хорошо работала. Мы добьёмся того, что это будет лучшая версия, в которую вы когда-либо играли», — обещают в GOG.

Специалисты GOG понимают, как много эта игра значит для фанатов: «Хотя будущее вечно меняется, величие прошлого нам подвластно. <...> Мы на вашей стороне. Да здравствует Принц!»

Классическая Prince of Persia: The Sands of Time дебютировала в конце 2003 года на PC, PS2, Xbox и Nintendo GameCube. Игра послужила перезапуском серии, заслужила признание критиков и продалась в количестве свыше 14 млн копий.