Некоторые владельцы iPhone столкнулись со сбоем, из-за которого их будильники стали срабатывать без звука. Проблема заключается в автоматическом изменении настроек звука будильника на значение «Нет» в стандартном приложении «Часы», выяснил 9to5Mac, предложив варианты исправления.

Причина сброса настроек пока точно не установлена, однако предполагается, что это может быть связано с использованием старых сигналов из категории «Классические». Для диагностики устройства необходимо открыть приложение «Часы», нажать на каждый созданный будильник и проверить опцию «Звук». Там должен быть выбран конкретный рингтон, а не опция «Нет». При корректной настройке сигнал должен звучать в установленное время вне зависимости от того, переведен ли сам смартфон в беззвучный режим. Для проверки можно создать тестовый будильник на ближайшие несколько минут.

Есть и другие распространённые причины тихого срабатывания будильников, связанные с настройками телефона. В частности, если ползунок, который управляет уровнем громкости рингтонов и сигналов оповещений (включая будильники и входящие вызовы), установлен на минимальное значение или изменяется с помощью физических кнопок громкости при включённой опции «Изменять кнопками», то громкость будильника может оказаться недостаточной.

На громкость сигнала в современных моделях iPhone также влияет функция «Распознавание внимания» (Attention Awareness), связанная с Face ID. Если датчики фиксируют, что лицо пользователя обращено к экрану, система автоматически снижает громкость уведомлений и будильников. Это может произойти случайно, если телефон лежит рядом с подушкой. Чтобы будильник всегда звонил на полной громкости, функцию можно деактивировать в меню «Настройки» — «Face ID и код-пароль», выключив тумблер «Распознавание внимания».