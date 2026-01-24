Китайские власти разрешили крупным компаниям готовиться к закупкам ускорителей Nvidia H200

Ситуация с разрешением поставок Nvidia H200 в Китай с американской стороны подробно обсуждалась ещё в декабре, а вот позиция китайской определялась лишь на уровне предположений и слухов. Теперь Bloomberg сообщает, что китайские власти якобы разрешили своим облачным гигантам начать подготовку к закупке ускорителей Nvidia H200.

По данным источника, принципиальное согласие на такие закупки выдано компаниям Alibaba, Tencent и ByteDance, последним теперь предстоит согласовать с китайскими властями количество заказываемых ускорителей H200. Ожидается, что обязательным условием покупки этих американских чипов для указанных китайских разработчиков ИИ станет приобретение некоторого количества китайских ускорителей.

Если дело действительно сдвинулось с мёртвой точки, это может означать серьёзную победу для Nvidia, основатель которой активно лоббировал не только возобновление поставок менее производительных H20 в Китай, но первичное разрешение на поставки более мощных H200. На этой неделе даже появилась информация, что Дженсен Хуанг (Jensen Huang) готовится поехать в Китай до середины февраля с целью влияния на позицию китайской стороны. Впрочем, он уже не раз бывал в Китае в канун Нового года по лунному календарю, принимая участие в праздничных мероприятиях, организованных местным представительством Nvidia.

Поскольку спрос со стороны китайских покупателей H200 может в разы превосходить имеющиеся у Nvidia запасы и производственную квоту на текущий год, партнёрам компании наверняка пришлось бы увеличить объёмы выпуска соответствующих компонентов. На прошлой неделе Financial Times сообщила, что в ожидании разрешения ситуации партнёры Nvidia приостановили производство данной продукции.

По слухам, Alibaba и ByteDance готовы закупить достаточно крупные партии H200, более чем по 200 000 штук каждая. Китайские власти при этом могут запретить использование импортных ускорителей в вычислительной инфраструктуре КНР, которая относится к критически важной. Если учесть, что облачными мощностями даже частных китайских провайдеров пользуются некоторые государственные структуры, то запрет может распространиться на почти всех участников рынка. Блокируя закупку столь мощных по китайским меркам ускорителей, местные власти невольно сдерживают развитие ИИ-отрасли Поднебесной, поэтому стремление навёрстывать отставание от США в данной сфере может взять верх над соображениями импортозамещения, и поставки H200 всё же будут разрешены и с китайской стороны.