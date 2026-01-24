Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китайские власти разрешили крупным компа...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские власти разрешили крупным компаниям готовиться к закупкам ускорителей Nvidia H200

Ситуация с разрешением поставок Nvidia H200 в Китай с американской стороны подробно обсуждалась ещё в декабре, а вот позиция китайской определялась лишь на уровне предположений и слухов. Теперь Bloomberg сообщает, что китайские власти якобы разрешили своим облачным гигантам начать подготовку к закупке ускорителей Nvidia H200.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По данным источника, принципиальное согласие на такие закупки выдано компаниям Alibaba, Tencent и ByteDance, последним теперь предстоит согласовать с китайскими властями количество заказываемых ускорителей H200. Ожидается, что обязательным условием покупки этих американских чипов для указанных китайских разработчиков ИИ станет приобретение некоторого количества китайских ускорителей.

Если дело действительно сдвинулось с мёртвой точки, это может означать серьёзную победу для Nvidia, основатель которой активно лоббировал не только возобновление поставок менее производительных H20 в Китай, но первичное разрешение на поставки более мощных H200. На этой неделе даже появилась информация, что Дженсен Хуанг (Jensen Huang) готовится поехать в Китай до середины февраля с целью влияния на позицию китайской стороны. Впрочем, он уже не раз бывал в Китае в канун Нового года по лунному календарю, принимая участие в праздничных мероприятиях, организованных местным представительством Nvidia.

Поскольку спрос со стороны китайских покупателей H200 может в разы превосходить имеющиеся у Nvidia запасы и производственную квоту на текущий год, партнёрам компании наверняка пришлось бы увеличить объёмы выпуска соответствующих компонентов. На прошлой неделе Financial Times сообщила, что в ожидании разрешения ситуации партнёры Nvidia приостановили производство данной продукции.

По слухам, Alibaba и ByteDance готовы закупить достаточно крупные партии H200, более чем по 200 000 штук каждая. Китайские власти при этом могут запретить использование импортных ускорителей в вычислительной инфраструктуре КНР, которая относится к критически важной. Если учесть, что облачными мощностями даже частных китайских провайдеров пользуются некоторые государственные структуры, то запрет может распространиться на почти всех участников рынка. Блокируя закупку столь мощных по китайским меркам ускорителей, местные власти невольно сдерживают развитие ИИ-отрасли Поднебесной, поэтому стремление навёрстывать отставание от США в данной сфере может взять верх над соображениями импортозамещения, и поставки H200 всё же будут разрешены и с китайской стороны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские компании задумали скупать застрявшие на границе Nvidia H200 через чёрный рынок
Китай ударил по Nvidia: производство H200 поставили на паузу из-за таможенного запрета
Уже в этом году китайские ИИ-ускорители займут до 80 % на местном рынке
Рекомендованные цены — в прошлом: блогер узнал, что Nvidia отменила скидки для партнёров
Tesla не оставила роботакси без страхующих водителей — их пересадили в соседние машины
Учёные открыли металл для лучших радиаторов — его теплопроводность втрое выше меди
Теги: nvidia, nvidia h20, nvidia h200, китай, китайское правительство
nvidia, nvidia h20, nvidia h200, китай, китайское правительство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.